Laia Sanz con una rara enfermedad

Laia Sanz sorprendió a sus fanáticos y al mundo del deporte motor anunciando que en los últimos meses ha sufrido la enfermedad de Lyme, que se contagia con la picadura de una garrapata. Sin embargo, estos problemas de salud no le impedirán participar del Dakar 2021 en Arabia Saudita del 3 al 15 de enero, según ha asegurado, en la categoría de Motos.

"Después del confinamiento me empecé a encontrar mal con síntomas bastantes raros. Aunque costó encontrar la causa al final, me diagnosticaron la enfermedad de Lyme causada por la picadura de una garrapata", contó la catalana a pocos días de iniciar el que sería su undécimo intento en la carrera del deporte motor más dura del mundo. Actualmente, se encuentra entrenando con el equipo (Gas-Gas) en Dubai, siguiendo un tratamiento de antibióticos pero mostrando mejoría.

La piloto española de 34 años se impuso cinco veces entre las damas que enfrentan la carrera. Su mejor resultado en la clasificación general es un 9° lugar en la edición del año 2015 en Sudamérica.

"Sé que no es la mejor manera de preparar un Dakar pero voy a dar los mejor de mí, como siempre", concluyó quien decidió no correr el Andalucía Rally de octubre tras una caída en el Prólogo que le dejó parte del codo en carne viva. Este no es el primer infortunio puesto que en 2019 llegó tras pelear contra la Fiebre Q combinada con el virus de Epstein-Barr que la tuvo encerrada meses en su casa.

Aún así, se recuerda el increíble 12° lugar en la tabla general de aquella carrera entre las motos en lo que señaló, fue "el peor momento de su vida".