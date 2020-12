Grosjean no estará en el cierre Deportes 08 de diciembre de 2020 Redacción Por FORMULA 1

Tal como se suponía, por las quemaduras que presenta en sus manos, Romain Grosjean no podrá concluir la temporada del Mundial de Fórmula 1 a bordo del Haas, ya que confirmó que continuará con la recuperación en su casa de Suiza. “Es una gran tristeza que no podré hacer mi última carrera en Abu Dhabi y estar con el equipo allí. Hemos intentado todo lo que pudimos con el médico para recuperarme y reparar mi mano, pero el riesgo de correr es demasiado grande para mi recuperación y mi salud”, expresó el francés en un video.

Y agregó: “Entonces, se tomó la decisión de que no voy a correr. Es una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero obviamente es una de las más sabias. Extrañaré al equipo, pero los apoyaré como siempre”.

De esta manera, Pietro Fittipaldi volvería a subirse al Haas para terminar el año en el Yas Marina Circuit, mientras que Grosjean le pondrá un punto a su campaña dentro de la máxima categoría con 179 presentaciones, diez podios y una vuelta veloz. Habrá que ver si Romain puede llevar a cabo un test privado, en enero, para poder finalizar su incursión en la F1 arriba de un auto.