Programan un Encuentro de Pista para el domingo Deportes 08 de diciembre de 2020 Redacción Por Se realizará en el velódromo del Club Ciclista de Rafaela

FOTO ARCHIVO ESCENARIO. El "Héctor Cassina" tendrá pruebas de distintas especialidades pisteras. FOTO E. GOBBI GANADOR. Nicolás Antorena se impuso en Paraná.

El domingo 13 de diciembre se anuncia una linda programación pistera en el velódromo «Héctor Cassina» en el Club Ciclista de Rafaela, la primera de un año tan complicado debido a la pandemia. Tras la apertura para las diferentes actividades deportivas especificada a inicios de este mes por el gobierno provincial, y siguiendo los protocolos requeridos para la práctica, se desarrollará un Encuentro de Pista para todas las categorías.

En las menores irá desde las categorías 2004 hasta 2010; juniors 2002/03; Sub 23; Elite; Master A, B, C y D.

Por otra parte, el abanico de especialidades previstas es muy interesante: 200 metros lanzados; pruebas con partida detenida (diferentes distancias de acuerdo a las categorías); velocidad olímpica damas y varones; persecución por equipos damas y varones.

El horario de comienzo de la actividad está previsto para las 9:00.



ANTORENA GANO EN PARANA

En el Complejo «Arnoldo Sabino Pucheta» de Paraná se desarrolló este fin de semana la primera competencia de ciclismo post-pandemia en esa ciudad entrerriana, que convocó a una nutrida cantidad de pedalistas de la región Litoral, incluyendo varios de nuestra ciudad.

La prueba principal tuvo el triunfo de Nicolás Antorena, el chubutense radicado en Rafaela y que en los últimos días recibió la confirmación de su continuidad durante 2021 en el ciclismo profesional español.

La actividad se desarrolló en el marco de las aperturas deportivas implementadas en las últimas semanas, bajo los protocolos específicos. Estos fueron los resultados generales:

Elite – Sub 23 – Master A 1 – Junior y Elite II: 1) Nicolás Antorena (Rafaela), 2) Federico Savio (Concordia), 3) Tomás Augusti (Paraná), 4) Juan Manuel Aguirre (Santo Tomé) y 5) Francisco Violaz (Gualeguaychú).