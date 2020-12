Los Pumas volvieron al país Deportes 08 de diciembre de 2020 Redacción Por RUGBY

El seleccionado nacional de rugby desembarcó en las últimas horas del domingo a Buenos Aires, luego de terminar en el segundo lugar de un Tri-Nations en el que se consiguió un histórico triunfo sobre los All Blacks y sendos empates frente a los Wallabies, acaso cuando menos se lo aguardaba, tras más de un año sin partidos oficiales del equipo nacional y luego de varios meses sin acción por el parate obligado de la pandemia y la baja de Jaguares por la interrupción del Super Rugby.

En la escuadra donde fue un protagonista destacado, jugando todos los partidos, el rafaelino Mayco Vivas, no faltó la emoción en el reencuentro con los afectos y los seres queridos. Para muchos, la ausencia había comenzado en septiembre, cuando luego de una serie de casos de Covid-19 dentro del plantel se decidió mudar la 'burbuja' de preparación a Montevideo, y desde suelo uruguayo se realizó el viaje a Sydney.

Por muchas cosas, quedó claro los Pumas se sobrepusieron una vez más a la adversidad. El empate del sábado pasado con Australia fue una muestra más de su enorme corazón, en el cierre de una semana convulsionada, con fuertes críticas en redes a los jugadores que quedaron más expuestos (Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Sorcino) y una dirigencia que se apresuró a dictar una sanción y luego debió retroceder en su decisión.



A ESPERAR EL SORTEO

Para los que se quedan en nuestro país, será tiempo de descanso y recomponer energía. Los Pumas no tienen actividad hasta julio, pero el lunes 14 del actual, en París, se sortearán los grupos del Mundial de Francia 2023. Vale recordar que, como no se toma el ranking más reciente sino el del 1° de enero de 2020, los Pumas, que por entonces estaban en el 10° puesto, formarán parte del tercer bombo, con fuertes chances de tener que cruzarse con dos potencias en su grupo.

Por caso, en el bombo uno están Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra y Gales, mientras que en el segundo asoman Irlanda, Australia, Francia y Japón.



TRES A AUSTRALIA

Western Force confirmó la incorporación de tres argentinos más para su plantel de cara al Super Rugby Australia de la próxima temporada. Ellos son Tomás Lezana, Santiago Medrano y Domingo Miotti, que se sumarán a Tomás Cubelli y Julián Montoya. Luego de vivir una histórica gira con Los Pumas por tierra aussie y terminar segundos en el Tres Naciones, ambos forwards decidieron firmar contrato por dos años, mientras que el apertura se comprometió con el equipo de Perth por un año.