Campazzo despierta los elogios de su entrenador
08 de diciembre de 2020

FOTO DENVER NUGGETS OFICIAL LLEGADA. El argentino en el acceso al entrenamiento de Denver Nuggets.

Facundo Campazzo comienza a ser cada vez más nombrado en el mundo de Denver Nuggets. Las cosas consultas al General Manager y ahora a su propio entrenador, Mike Malone, fueron directas sobre lo que puede dar el cordobés dentro del equipo. Las dudas que persisten sobre su talla y la intensidad dentro del mundo NBA.

El propio Malone habló de las virtudes de Campazzo, su primer golpe de vista sobre él en vivo y todo lo que fue viendo de él en el mismo Mundial de China además de su tradicional juego que lo llevó al Madrid a la cumbre en los últimos años. "Cuando me deprimo, quizás me ponga los highlights (de Campazzo), porque me hace sonreír", dijo Malone a los periodistas el domingo durante una conferencia de prensa virtual.

“El chico juega con un brillo y una pasión que no siempre ves. ... Tiene que ser uno de los cinco mejores jugadores de pick-and-roll del mundo ".

Los jugadores y entrenadores de los Nuggets se reunieron en sus instalaciones de práctica el domingo para el entrenamiento del equipo de apertura del campo de entrenamiento para marcar el primer paso hacia la construcción de química con Campazzo, apodado Facu (Fah-Koo), en la temporada baja más corta de la NBA en la historia de la liga. "Por fin estoy aquí", dijo Campazzo. "Estoy tan felíz en este momento. Me siento como un niño pequeño en este momento. Es impresionante."

Malone elogió sus habilidades defensivas a pesar de la menor estatura de Campazzo. "Cuando lo miras por primera vez, probablemente quieras subestimarlo porque no es el tipo más alto del gimnasio y no es el tipo más fuerte del gimnasio", dijo Malone. “Pero su corazón es enorme. Juega con una gran pasión y orgullo. Tiene una gran dureza y creo que es un muy, muy buen jugador defensivo. Un jugador defensivo disruptivo ".