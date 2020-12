Emotivo homenaje de Argentinos a Diego Deportes 08 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Con el barrio de La Paternal aún conmocionado por la partida del máximo ídolo deportivo de la Argentina, producida el 25 de noviembre pasado, el club preparó un tributo al que no faltaron algunos de los familiares directos del astro.

De este modo, las hermanas Ana y Kitty más Raúl, su hija Jana y otros primos y sobrinos, se hicieron presentes en el estadio Diego Maradona, al que arribaron a partir de la invitación de la dirigencia de la institución.

En la previa, los jugadores de ambos planteles también parecieron asociarse a la celebración: es que los equipos hicieron la entrada en calor en forma conjunta al ritmo de ‘Life is Life’, el tema que quedó inmortalizado cuando el ‘10’ hizo la preparación previa, con lujos y chiches propios de su zurda, antes del arranque de un partido de Copa UEFA ante Bayern Munich (1989).

Luego, los directivos de Argentinos Juniors le entregaron camisetas distintivas del ‘10’ a sus familiares, se soltaron al aire tanto palomas como globos y el otrora vocalista de Los Piojos, Andrés Ciro Martínez, de una genuina relación con Diego, envió un video en el que interpretó las estrofas del Himno Nacional Argentino.

También sobre el círculo central, un artista trabajó en estencil y calcó la imagen más reconocida de Maradona, aquella con el pelo largo y rulos que exhibió, por ejemplo, en el Mundial México ’86.

También se ingresó al campo de juego una estatua que evocó –puntualmente- el momento de mayor gloria deportiva del astro fallecido la semana pasada: cuando levantó la Copa del Mundo con el seleccionado argentino.

Pero casi en simultáneo, o mejor dicho unos minutos antes, sobre la pared de la avenida Boyacá, donde se armó el ‘santuario’ en homenaje al Diez, distintos artistas callejeros no perdieron la oportunidad para asociarse al tributo.

Así, un cantante y un guitarrista interpretaron temas que evocaban la figura de Diego como ‘La vida tómbola’, ideada por Manu Chao para el documental ‘Maradona by Kusturica’ (2008), o ‘La Mano de Dios’, la pieza que inmortalizó el cuartetero Rodrigo Bueno.

Durante el entretiempo, en tanto, se apagaron las luces del estadio, se encendieron velas y se iluminaron distintas camisetas con el número 10.



LOS PARTIDOS. Argentinos 1 - Estudiantes 0, San Lorenzo 0 - Aldosivi 0