Barcelona recibe a Juventus

Lionel Messi (33 años) y Cristiano Ronaldo (35), máximos referentes del fútbol mundial de los últimos años, volverán a enfrentarse este martes luego de casi mil días, en el partido entre Barcelona y Juventus que tendrá como premio el primer puesto del Grupo G de la Champions League. El duelo, correspondiente a la sexta y última fecha de la fase de grupos, se disputará desde las 17 en el estadio Camp Nou y será televisado por ESPN 2.

El rosarino y el portugués se volverán a cruzar en un campo de juego luego de 947 días. La última vez que se vieron las caras en una cancha fue el 6 de mayo de 2018, en el clásico de Liga española entre Barcelona y Real Madrid que terminó en empate 2-2, en el mismo escenario de este martes.

A lo largo de su carrera, Messi y Cristiano se han enfrentado en 35 ocasiones, con un récord marcadamente favorable para el argentino de 16 triunfos, nueve empates y diez derrotas. El rosarino se impone incluso en goles mano a mano, con 22 festejos contra 19.

Tres de estos encuentros fueron con el portugués en Manchester United (una victoria, una igualdad y una caída) mientras que dos se dieron a nivel selecciones, con una alegría por lado en amistosos. El resto de los encuentros fueron con el luso en Real Madrid, por lo que este será el primero con CR7 en Juventus ya que en la ida estuvo ausente por coronavirus.

En tanto, por Champions League ambos registran cinco duelos, con dos victorias, dos empates y una caída para el rosarino, incluida la recordada final de 2009, con triunfo de Barcelona por 2-0 sobre Manchester. A nivel continental, su último cara a cara fue en 2011, por semifinales, con un resultado global de 3-1 para los catalanes sobre los madrileños.

Messi está 14 tantos por debajo de Cristiano en la tabla histórica de goleadores de la Champions, con 118 gritos contra los 132 del luso.

Barcelona y Juventus ya están clasificado a los octavos de final pero el equipo del neerlandés Ronald Koeman tiene una ventaja de tres puntos (15 unidades) por sobre el de Andrea Pirlo y, con incluso perder por 1-0 se quedará con el primer puesto, ya que el desempate se define por resultados entre sí y la ida en Turín fue 2-0 para los catalanes, que tienen una diferencia de gol de +14 contra +7 de los italianos.



OTROS PARTIDOS: 14.55hs (ESPN) Lazio vs Brujas, 14.55 (Fox Sports) Zenit vs Borussia Dortmund, 17hs (Fox Sports) Rennes vs Sevilla, 17hs (ESPN 3) PSG vs Istambul Basaksehir, 17hs (ESPN) Leipzig vs Manchester United, 17hs (Fox Sports 2) Chelsea vs Krasnodar, 17hs Dinamo Kiev vs Ferecvaros.