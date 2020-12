Venezuela: Maduro aumenta su poder y crece el rechazo internacional al comicio Internacionales 08 de diciembre de 2020 Redacción Por Con una abstención del 70%, el presidente Maduro se hace con el control del Parlamento en Venezuela. El Grupo de Lima califica de “ilegítimos” los comicios legislativos. Y Estados Unidos condena por “fraudulentas” las elecciones.

CARACAS, 8 (El País).- El chavismo ha ganado con comodidad unas elecciones parlamentarias marcadas por la abstención, las acusaciones de fraude, el rechazo internacional y el vacío opositor, que no presentó candidatos. Pasada la medianoche del domingo en Caracas, el Consejo Nacional Electoral (CNE), un ente al que el antichavismo acusa de presunta parcialidad, anunció que los candidatos que responden a Nicolás Maduro obtuvieron el 67,6% de los votos emitidos, unos 3.558.320. La abstención, clave para evaluar la legitimidad de la elección, fue del 70%.

“Hemos tenido una tremenda victoria electoral”, dijo el presidente tras el primer reporte. El resultado asegura al Gran Polo Patriótico, la coalición de partidos aliados que acompaña al oficialista Partido Socialista de Venezuela, aproximadamente 240 de los 277 escaños en elección. Bastante más atrás, con el 18% en total, quedaron los partidos opositores que decidieron asistir a la cita. Destacaron la facción disidente de Acción Democrática, Cambiemos, de Timoteo Zambrano; Avanzada Progresista, liderado por Henri Falcón; y la formación El Cambio, conducida por Javier Bertucci.

Las elecciones fueron boicoteadas por las organizaciones opositoras más grandes, lideradas por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 60 países, entre ellos España. Esas fuerzas opositoras denunciaron la ausencia de garantías y transparencia. Y gran parte de la comunidad internacional consideró los comicios fraudulentos. Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Colombia y Brasil ya emitieron declaraciones que niegan la legitimidad de los resultados.

La desmovilización y la ausencia de personas en los centros de votación durante el domingo fueron tan evidentes que ocasionaron nerviosismo en el chavismo, y tocaron la propia férula político-militar que habitualmente se organiza para arrastrar sus votos en cada consulta. Cerca del cierre de la jornada, informes privados y cálculos de periodistas con cifras filtradas del ente electoral atestiguaban una abstención que oscilaba entre el 80% y el 85%, superior a la que revelaban las cifras oficiales. Sobre la tarde circularon audios, que terminaron siendo virales, en los cuales gobernadores, dirigentes comunales y coordinadores políticos del Gobierno reprochaban a los activistas no haber movilizado más votantes. Ya entrada la noche, cuando los centros electorales estaban vacíos, el Gobierno retrasó la hora de cierre para dar tiempo al desplazamiento de gente desde las zonas de la denominada Misión Vivienda, urbanismos de interés social construidos por el chavismo en estos años.



GRUPO DE LIMA

El Grupo de Lima ha dicho este lunes que los comicios legislativos organizados por el “régimen ilegítimo” de Nicolás Maduro “carecen de legalidad y legitimidad porque fueron llevados a cabo sin las mínimas garantías de un proceso democrático”. El bloque –una alianza de más de una docena de Estados latinoamericanos y Canadá creada en 2017 para promover una salida a la crisis venezolana– destaca la falta de seguridad y transparencia, la ausencia de observación internacional y el que no hayan participado todas las fuerzas políticas. El comunicado lleva la firma de los Gobiernos de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía. La declaración no tiene la aval de Argentina, que desde la llegada al poder del peronista Alberto Fernández, quien en diciembre pasado reemplazó al conservador Mauricio Macri, ha tomado distancia del grupo.

Los países firmantes hacen llamado a la comunidad internacional “para que se una al rechazo de estas elecciones fraudulentas y apoye los esfuerzos para la recuperación de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela”; y señala la necesidad de encontrar una salida pacífica y constitucional que desemboque en unas “elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles, lo más pronto posible”.