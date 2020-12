Silencio de Argentina Nacionales 08 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 8 (NA).- El Gobierno mantuvo ayer el silencio en relación a las elecciones legislativas en Venezuela, denunciadas como fraudulentas por la oposición del presidente de Nicolás Maduro, y la Argentina no firmó una declaración conjunta que realizaron países de la región contra los comicios.

Fuentes oficiales y de la Cancillería descartaron a NA que el Ejecutivo nacional emitiera "en las próximas horas" su postura oficial respecto de las elecciones que se realizaron este domingo en el país bolivariano.

En ese marco, las fuentes consultadas no pudieron precisar una fecha para que se conociera la posición oficial de la Argentina, y se limitaron a indicar que se pronunciarán cuando tengan "toda la información necesaria para poder opinar". .

En tanto, unos 16 países de la región emitieron hoy una declaración conjunta en la que rechazaron los comicios de Venezuela, al considerar que "carecen de legalidad y legitimidad".

La declaración la firman Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía.

Los países firmantes reiteraron que las elecciones fueron "llevadas a cabo sin las mínimas garantías de un proceso democrático, de libertad, seguridad y transparencia ni de integridad de los votos ni la participación de todas las fuerzas políticas ni de observación internacional".

Entre los países que no firmaron la declaración se encuentran la Argentina, Bolivia, México y Uruguay, por lo que fuentes oficiales indicaron que "podría salir algo conjunto con ellos".

No obstante, en un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, el Gobierno uruguayo destacó que siguió con "suma atención y preocupación el proceso de elecciones legislativas".

"Dicho acto electoral no fue llevado a cabo en conformidad con los principios y valores democráticos, al carecer de garantías mínimas de transparencia para que la voluntad del pueblo venezolano en su conjunto se vea fielmente reflejada en las urnas", precisó el Gobierno de Uruguay.