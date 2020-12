Autos eléctricos no son menos fiables, “solo son más jóvenes” Automotores 08 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

¿Está en entredicho la fiabilidad de los coches eléctricos? Según el último informe realizado por Consumer Reports, muchos de los nuevos modelos presentan fallos relacionados con diferentes aspectos, problemas de acabado, problemas con el suministro de energía o errores asociados al sistema de propulsión.

A pesar de que la revista norteamericana ha sido muy crítica con los modelos que presentaron estos problemas, también asegura que “sus aspectos positivos superan con creces los negativos”. Advierte a sus lectores de que se trata sobre todo de errores de juventud, propios de una tecnología en la que los fabricantes están dando sus primeros pasos. Los fabricantes conocen los problemas, tratan de solucionarlos y, además, introducir correcciones en la cadena de producción para que las nuevas unidades no los presenten.



VENTAJAS

Una de las principales ventajas de un vehículo eléctrico frente a uno de combustión interna es el menor mantenimiento.

Por lo general, también son más asequibles las reparaciones de las averías que se presentan en ellos ya que los componentes eléctricos son mucho más sencillos de reparar (o de sustituir) que los correspondientes en un vehículo de gasolina o diésel.

La mayoría de los fabricantes de automóviles que están introduciendo una nueva gama de vehículos eléctricos lo están haciendo por primera vez. Eso significa que la tecnología de producción y los procedimientos de fabricación están en una fase temprana de desarrollo. Naturalmente, al igual que ocurre con otras tecnologías, la probabilidad de que surjan algunos problemas debido a esto es mucho mayor.



MODELOS

Según la última encuesta de Consumer Reports, muchos vehículos eléctricos nuevos están mostrando problemas de confiabilidad que hacen que sean “difíciles de recomendar”. Los datos revelaron que el Audi e-tron, el Kia e-Niro y el Tesla Model Y son algunos de los modelos eléctricos más problemáticos para los consumidores.

Algunos de los propietarios del Audi e-tron reportaron fallos eléctricos relacionados con el sistema de propulsión y problemas con el suministro de energía. Por su parte, varios compradores de un Kia e-Niro informaron que tuvieron que acudir al taller para que se les reemplazara un asiento del motor eléctrico. Los problemas fueron mayores con el Model Y, que presenta una calidad de construcción por debajo del promedio. Ha sufrido de problemas de calidad en la construcción, incluidos fallos en la pintura y problemas en la alineación de los paneles de la carrocería. Esta situación, que ha sido documentada ampliamente continúa siendo un problema para la marca.

Tras el informe, Consumer Reports ha llegado a advertir a sus lectores que el Audi e-tron o el Kia e-Niro no son modelos recomendados. Pero, en el otro lado de la balanza, hay buenas noticias para los consumidores. Ambos fabricantes se han dirigido a este medio para aclarar que conocen estos fallos y están trabajando para solucionarlos completamente. Kia identificó el problema en los modelos de 2019 y ya ha modificado el proceso de producción en las unidades que salen de sus fábricas. Por su parte, Audi es consciente de los problemas y está trabajando en la forma de abordarlos.



VALE LA PENA COMPRAR

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Consumer Reports afirma que los componentes principales de los vehículos eléctricos, las baterías y el tren motriz, no suelen ser el verdadero problema y por lo tanto “seguimos pensando que los aspectos positivos superan con creces los aspectos negativos”. Según Anito Lam, director asociado de integración de datos de Consumer Reports “el nuevo sistema de propulsión de los vehículos eléctricos no es el problema".

Toda tecnología que aparece en un nuevo producto sufre este proceso de adecuación. Las calificaciones que obtienen en las encuestas de Consumer Reports vehículos eléctricos más simples y con más tiempo en el mercado, como por ejemplo el Nissan Leaf o el Chevrolet Bolt son relativamente altas en comparación con otros modelos. Sin embargo, aquellos que ofrecen una tecnología más compleja, como es el caso del Model S o el Model X, tienen índices de confianza más bajos porque pagan la cuota que supone apostar por tecnología novedosas en el mercado.

"En la mayoría de los casos, se necesita un poco de tiempo para arreglarlo todo, como sabe cualquiera que haya comprado la primera versión de un automóvil", dijo Jake Fisher, director senior del centro de pruebas de automóviles de Consumer Reports. Por eso, la revista dice que, para todos aquellos que estén indecisos en su compra y esta no suponga una urgencia, recomienda “esperar unos años para que los fabricante resuelvan cualquier problema por muy pequeño que sea”.



VOLVO: SOLO AUTOS

ELECTRICOS PARA 2030

Si ya anteriormente Volvo dejaba claras sus intenciones de sólo disponer de vehículos electrificados en su gama para 2025 y que la mitad de sus ventas se correspondan con coches cien por cien eléctricos, su CEO, Hakan Samuelsson ha ido estos días un paso más allá diciendo que le extrañaría que para 2030 todos los coches que venda Volvo bajo su firma no sean coches eléctricos. También insta a las autoridades a ser más concisos en sus movimientos y que "dejen las reglas claras" para dejar más fácil el camino tanto a fabricantes como al consumidor en general.

Sabemos de estos comentarios del CEO de Volvo tras hablar sobre dos de los futuros coches eléctricos de Volvo llamados a acaparar gran parte del protagonismo en un plazo medio de la firma sueca. Hablamos de los Volvo C40 y XC100, dos coches eléctricos que se situarán en los extremos opuestos de la gama sueca.

Sin embargo el comentario de la máxima figura dentro de Volvo no implica que esto sea un objetivo dentro de su hoja de ruta, como sí hizo Bentley, que semanas atrás anunciaba que para 2030 sólo tendrá modelos cien por cien eléctricos en su gama. Declara el CEO de la compañía sueca que, en general, se han quedado más tranquilos con el camino tomado por su compañía tras ver que países como el Reino Unido van en la misma sintonía que la empresa sueca. (Fuente: HíbridosyElectricos.com)