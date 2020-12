Argentina distinguida por MIT Información General 08 de diciembre de 2020 Redacción Por Desarrolló Apprendo, una app que conecta profesores particulares de todo tipo de materias con alumnos que necesitan clases de apoyo. Fue premiada por la revista MIT Technology Review, publicación de la prestigiosa universidad.

Fue distinguida entre los 35 jóvenes más emprendedores de América Latina.

Por Desirée Jaimovich



Verónica Silva es argentina, tiene 23 años y lleva más de dos a la cabeza de un emprendimiento que la llevó a ser destacada por la prestigiosa revista MIT Technology Review entre los 35 jóvenes más emprendedores de América Latina.

Silva fue distinguida en la categoría Visionaria, por su plataforma Apprendo que, a través de la tecnología, une profesores particulares con alumnos en todo tipo de disciplinas, promoviendo la educación por el país, para todas las edades.

“La idea surgió en 2018 con una necesidad que tuve en la facultad. En ese momento empecé a pulir la idea, participar de capacitaciones a emprendedores y de concursos”, explica Silva, en diálogo con Infobae. La emprendedora, que estudió Licenciatura en Administración de Empresas y en Comercialización, participa activamente en el ecosistema emprendedor como oradora, capacitadora y mentora, viajando (física y virtualmente) por todo el país donde brinda charlas para diferentes organizaciones.

Actualmente lidera el Club de Emprendedores de la UCEMA, universidad donde estudia la nueva carrera de Lic. en Analítica de Negocios, generando nuevas oportunidades de aprendizaje para emprendedores y emprendedoras emergentes.

“Doy charlas por todo el país contando mi historia, mi visión acerca del uso de la tecnología con propósito y también para inspirar a otras personas a animarse a perseguir sus sueños más allá de las dificultades que puedan enfrentar”, subraya en diálogo con Infobae.



Cómo funciona Apprendo

Apprendo es una plataforma que facilita el acceso a la educación e impulsa las oportunidades laborales para los docentes que buscan ofrecer sus clases bajo esta modalidad.

En la app, se pueden encontrar todo tipo de clases: desde apoyo estudiantil hasta arte, música, deportes o tecnología.

Apprendo es una plataforma de educación inclusiva, ya que allí se pueden encontrar profesores que estén capacitados para dar clases particulares a personas con necesidades especiales.

Silva agrega que además es una plataforma con perspectiva en la seguridad personal. “Notamos que en Latinoamérica era posible sentir cierta inseguridad al recibir o dar clases particulares con alguien que no conoces en una casa. Para evitarlo y aprovechando la tecnología disponible, creamos espacios seguros de estudio en los que profesores y alumnos se encuentren en bibliotecas, cafeterías y espacios de coworking”.

En cuanto al modelo de negocios, explica que la plataforma es de uso gratuito para los alumnos y cobrará un porcentaje a los docentes.

“Al ser socios estratégicos de los educadores, les facilitamos los clientes y el sistema de reserva, también daremos la opción que utilicen la plataforma para gestionar sus cobros con una pasarela de pagos donde pueden cobrarle al estudiante. Nosotros cobraríamos una comisión por cada pago realizado”, explica.

En cuanto a los planes a futuro, la emprendedora explica que este verano se va focalizar en desarrollar funciones más personalizadas y agregar la opción para que los profesores puedan cobrar mediante la app.

“Nuestro foco en 2021 va a ser crecer en comunidad y como equipo. Queremos expandirnos a otros países y hacer llegar esta solución a todo el mundo”, asegura.



Cómo surgió el proyecto

Cuando estudiaba en la universidad, Silva se vio frente a la necesidad de buscar un profesor particular para aprobar una asignatura, y a través de la búsqueda en internet, descubrió que no era una solución fácil de encontrar en la red.

Así fue que pensó en crear una plataforma para unir oferta y demanda en el plano educativo. El primer paso para comenzar el desarrollo fue a través de sus profesores, quienes la asesoraron y luego siguió creciendo por medio de la ayuda de colaboradores.

“En su momento, para poder desarrollar el MVP realicé una alianza con un instituto de programación donde trabajamos por unos meses con alumnos voluntarios que quisieran aplicar sus conocimientos por primera vez. Así saqué la primera versión de Apprendo, el producto mínimo viable. El cual llegó a tener cientos de usuarios, fue una experiencia muy enriquecedora. La página que estaba en ese momento tenía funciones y un diseño muy básico”, dice.

El producto funcionaba y cada vez sumaba más usuarios, así fue que decidió continuar avanzando con su proyecto. " En 2019, se sumó Javier Pozzi al proyecto, un amigo mío de toda la vida y en ese momento recién graduado de ingeniero en informática. Juntos, en nuestros tiempos libres después del trabajo nos juntábamos a diseñar lo que sería la versión oficial de Apprendo”, recuerda.

Rediseñaron la plataforma para enfocarla aún más en el usuario y sus necesidades y también optimizaron la infraestructura para que fuera escalable. Finalmente lanzaron la versión oficial en 2020. La startup está integrada por ellos dos y cuenta con el apoyo de una red de colaboradores externos. A futuro la idea es continuar expandiénose. Como dice Silva, lo lindo de la tecnología es que se pueden crear soluciones “sin límites geográficos”.

“Nosotros trabajamos con los valores en claro, nos apasiona la tecnología con propósito y aportar a la educación es fundamental”, concluye.

Además de Silva, otros dos emprendedores argentinos fueron destacados por la revista MIT Technology Review este año: Tomás Giovanetti (22) que por medio de su empresa TGA desarrolla videojuegos que buscan resolver problemáticas sociales así como cambiar la cultura corporativa; y Diego Estévez (19), creador de TotalStories.AI, una plataforma que usa herramientas de la inteligencia artificial para elaborar un índice de confianza para las noticias.