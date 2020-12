Sensaciones y sentimientos Sociales 08 de diciembre de 2020 Por Hugo Borgna Leer mas ...

CICLISTAS INVASORES

La imagen de vehículo careciente y desamparado de la bicicleta, no es real. Para empezar, puede soportar el peso de dos personas, cosa que ya dice bastante. Además, su pretendida inocuidad es engañosa (¿cómo puede producir daño en vehículo con tanto espacio libre entre las ruedas?)

Un poco porque las calles se llenaron de motocicletas y de autos, y otro tanto por la diversión que eso supone, los ciclistas vieron entusiastamente la posibilidad de circular por las veredas; se libraron de dos modos de peligro andante y, al mismo tiempo, lo trasladaron a los vehículos de dos pies sin provisión de ruedas.

De los casos aislados en que se vio solo un pedaleador sobre una vereda, hasta el presente, ha pasado un tiempo largo en el que se han visto todos los tipos de conductores de bicicletas y las más diversas formas de invasión. Ahora están desde el inofensivo (¿) niño hasta el señor maduro con gesto de importante, comprende también a adolescentes varones y a las estéticas presencias femeninas; asimismo circulan los hombres “mayores” con actitud desafiante y respetables señoras de gesto amable. Y cada uno, a su modo, reivindican el derecho adquirido de ser infractores, olvidando todos el resultado dañoso y el significado directo de la palabra peligro.

Por lo demás, no es la primera vez que pedaleamos el tema de los libres y alegres ciclistas que demuestran haber conquistado sin límites el espacio destinado exclusivamente para caminar.

Como son creativos y ambiciosos, no se conformaron con lo ganado y van por más. Antes fueron solo las veredas, ahora también el emblemático espacio físico creado para caminar sin riesgo de ser arrollado, sea por razones “de peso” o de simple u obligado placer: nuestra histórica plaza 25 de Mayo también está siendo pedaleada de norte a sur y de punta a extremo opuesto. En todos los casos la presencia de dos ruedas sorprendiendo –desagradablemente por cualquier ángulo y sentido- está teniendo demasiada frecuencia aunque los caminantes, ahora más previsores, han aguzado sus sentidos y su instinto de defensa pasiva.

El peatón (realmente el patrón de la vereda) no tiene más de cien o doscientos metros de paz (son los que no está viendo acercarse ninguna bicicleta); es una situación que, de tan repetida, pasa a ser cotidianamente irritante sentir que, de pronto, en un espacio relativamente pequeño, y sin aviso, “algo” se les ha adelantado. Descubren en ese momento que es una bicicleta que se aleja raudamente hacia adelante a velocidad y lugar impropios para ese vehículo.

Una curiosa situación que no pensó el peatón, porque las bicicletas no producen ruido y porque el ciclista no se ha detenido a pensar en el peligro que está creando al aparecer tan de sorpresa.

A veces el caminante tiene oportunidad de explicarle al ciclista el peligro de esa maniobra. Entonces resuenan en el aire las más increíbles respuestas. Una de ellas es silenciosa; el ciclista lo mira con desdén y no habla. Otro caso es cuando el infractor contraataca (“¿Qué? “¿Y usted no va por la vereda?). Hay una tercera, más tranquilizadora: dice el ciclista que si bien el caminante no ha percibido la presencia cercana de la bicicleta, él (conductor), sí ha estado mirando al peatón.

Aunque parezca exagerado y repetido, hay que volver a decir que el impacto de bicicleta a persona caminando puede provocar fracturas múltiples a partir de la zona de cadera y golpes en distintas partes, si ocurren caídas. Todo, sin que haya cometido ninguna imprudencia.

La situación es la de siempre, ahora agravada: a la infracción en sí misma se le agregó el hábito de la falta de responsabilidad y que se considere ese modo como circulación normal.

¡Ah! Con el agregado de arrogancia y soberbia hacia el doblemente sorprendido caminante.