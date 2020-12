Cuenta regresiva para el cambio de autoridades en el Concejo Municipal Locales 08 de diciembre de 2020 Redacción Por El próximo jueves en la sesión que se desarrollará a partir de las 9, el Cuerpo Legislativo renovará autoridades. El PJ propuso que una mujer sea quien presida el Concejo, mientras que Cambiemos y el FPCyS llevarán al recinto una propuesta conjunta.

FOTO ARCHIVO GERMAN BOTTERO. Se refirió a lo que puede llegar a suceder en la sesión de este jueves.

El próximo jueves en la sesión el Concejo Municipal deberá votar a sus nuevas autoridades y la expectativa está centrada en sí ese lugar será ocupado por primera vez por una mujer, tal como propone el oficialismo, o seguirá en manos de un hombre.

La ley de paridad votada recientemente en la Legislatura provincial genera de algún modo un escenario propicio para instalar el tema de género, de cara a este tipo de decisiones.

El presidente del Concejo, Germán Bottero, manifestó al respecto: “que presida una mujer me parece bárbaro y que presida un hombre también me parece bárbaro, yo creo que estas cuestiones no son cuestión de género, pero me parece bien; el Concejo históricamente ha sido presidido por hombres, con lo cual sea ahora o cuando sea está bien que una mujer ocupe ese lugar.

El radical afirmó que “por lo pronto el Concejo tiene su elección de autoridades, estamos hablando de una propuesta que hace el justicialismo, que es válida, pero bueno nosotros dentro de Cambiemos lo charlaremos y obvio que tenemos un bloque para tomar decisiones al respecto. También en ese sentido, me parece muy bueno que el justicialismo pueda estar cubriendo lugares que hoy no ocupa como la vicepresidencia primera. Tiene una mujer como Brenda (Vimo) que representaría muy bien al Concejo y honraría también el lugar de una mujer en la conducción o dirección del Concejo Municipal”.

Finalmente Bottero dijo que en estos días se discutirá la posición del bloque para poder el jueves a la mañana decidir democráticamente quiénes van a conducir el Concejo Municipal.

Por lo pronto, resulta curioso que el radicalismo no haya evaluado internamente la renovación de autoridades y demorado tanto el tema. Quedan apenas 48 horas para la sesión del jueves y aún no hubo un análisis orgánico, con concejales haciendo declaraciones por su cuenta sin tener una postura consensuada, lo que refleja problemas de cartel y de comunicación. Si la UCR que cuenta con cuatro concejales no consideró el tema hacia adentro, menos aún lo hizo con sus aliados en Cambiemos.

La jugada de Vimo al proponer a Sagardoy para la presidencia descolocó a una oposición que si bien cuenta con mayoría en el recinto, lejos está de funcionar como equipo, ya que cada cual interpreta la partitura que cree que le conviene. De todos modos, a esta altura Bottero tiene todas las fichas para mantenerse otro año más al frente del parlamento de la ciudad.