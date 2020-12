“Una ley de movilidad es mejor que los aumentos" Locales 08 de diciembre de 2020 Redacción Por Así lo consideró la abogada rafaelina especialista en Derecho Previsional, Marisol Escandell y dijo que “los jubilados al día de hoy estén teniendo aumentos por decreto y eso es la nada”.

La abogada rafaelina especialista en derecho Previsional, Marisol Escandell, opinó acerca de la ley de movilidad jubilatoria que plantea el Gobierno y que actualiza los haberes en función de la variación de los salarios registrados y de la recaudación del ANSeS, reduciendo además el rezago entre las variaciones y la aplicación de la movilidad: “es bastante difícil opinar sobre la nueva movilidad jubilatoria, yo tengo una opinión tomada y es que prefiero algo a nada. El que los jubilados al día de hoy estén teniendo aumentos por decreto es la nada, es el vacío en sí mismo, es la meritocracia hecha a dedo, cosa que no me parece correcta y es pensar que unos son más pobres que otros y tengo que ayudar a esos”.

“No creo que los aumentos por decreto sean la solución ni mucho menos y lejos están de ser algo para los jubilados, no son nada; por consiguiente, una nueva ley de movilidad que tiene muchísimas aristas para tocar y que tiene muchas cosas por mejorar es mejor, es mejor que el aumento por decreto. Esta modalidad de movilidad que particularmente que va a tener en cuenta un 50% de variación salarial y un 50% de recaudación impositiva, no es lo ideal y nos gustaría a todos que pongan la inflación en el medio; el tema es que es realmente complejo administrar el dinero y pagar jubilaciones incluyendo la movilidad, incluso la inflación. La inflación no debería ser parámetro de nada en este país, pero lamentablemente es parámetro de todo, insisto, esta movilidad a lo mejor no es lo ideal pero es una ganancia a un 100% para los jubilados, ellos van a poder prever, van a poder saber que hay dos patas que van a manejar su sueldo y no el criterio de una sola persona, o un criterio económico, o un criterio que no sabemos y no dejamos de sorprendernos en cada oportunidad que el Ejecutivo larga un aumento por decreto”, señaló la especialista en Derecho Previsional.

A su vez Escandell expresó que “siempre voy a estar a favor de la movilidad; después tendrán que sentarse y estudiar una movilidad correcta sin tener que hacer mamarracho y estar modificando todo el tiempo la movilidad. La movilidad debería ser algo que se tendría que manejar a largo plazo; el sistema previsional debería ser pensado a largo plazo: Siempre tenemos que chequear que una persona joven que empieza su vida laboral, tiene que saber qué va a pasar dentro de 30 años, para poder pensar con gusto cómo hacer eso aportes y poder prever uno y no que me impongan la previsión y saber cómo voy a manejarme de acá a 30 años; si yo voy moviendo el sistema previsional cada dos años, cada 4 años, a medida que me cambia el color político o que me cambian las ganas de pensar dónde poner la plata, a la gente no le va a resultar atractivo pensar en un sistema previsional”, advirtió. Además repitió: “para que la gente tenga ganas de tener aportes en blanco y piense en una jubilación como una solución a mi vida adulta, tengo que pensar un sistema previsional digno y a largo plazo. Empezar por la movilidad es un primer paso y para mí eso es una ganancia, a la larga veremos cuál es el paso que corresponde o cuál es el sistema que corresponde, pero este es un excelente camino para arrancar”, finalizó la abogada rafaelina.