¿Sorpresa en el Concejo?

Se avecina la renovación de autoridades dentro del Concejo Municipal rafaelino y la nota la dio el bloque de concejales oficialistas (Brenda Vimo, Juan Senn y Jorge Muriel) al proponer como candidata, a presidir la institución legislativa, a una referente de la oposición, Alejandra Sagardoy. ¿Es parte de una ingeniería interna pergeñada por componentes oficialistas para desarticular la oposición o se erige una nueva figura de consenso dentro del Concejo?

Pareciera ser un anticipo del año electoral, todavía sin definiciones cronológicas y con probabilidad de que no haya elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, lo que ocasionaría nuevas reglas de juego e importantes cambios. Al mismo tiempo la paridad de género ya es un hecho que también modifica los futuros escenarios.

El Concejo hoy está presidido por el concejal Germán Bottero, un histórico del radicalismo rafaelino, y articulador del bloque radical compuesto por Leonardo Viotti, Miguel Destéfani y Alejandra Sagardoy. Quienes se suman a este bloque opositor son además: Marta Pascual y Raúl Bonino del PRO junto a Lisandro Mársico (FPCyS).

Sin embargo es difícil hablar de un bloque opositor y de real contrapeso al poder político de turno. No se ha evidenciado en estos últimos tiempos una homogeneidad en el comportamiento de este bloque ni de liderazgos claros, más allá de que fue un año totalmente diferente, marcado por el fenómeno del Covid-19.

La propuesta del peronismo de sugerir a Alejandra Sagardoy para que presida el Concejo, argumentando la paridad de género, genera incomodidad dentro del bloque radical junto a Lisandro Mársico y no parece ser de igual manera para los concejales del PRO.

Por lo pronto parece ser esta la primera definición político-electoral rafaelina de cara al 2021.