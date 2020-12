El Presidente celebrará su primer año en el cargo Nacionales 08 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El presidente Alberto Fernández prepara actividades para celebrar el próximo jueves su primer año a cargo del Ejecutivo nacional, lo que incluirá un encuentro con el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Así lo indicaron a NA fuentes oficiales, que precisaron que "no se está preparando ningún evento en particular" desde Presidencia, sino que Fernández participará de una actividad con Pérez Esquivel, y otra con organismos de derechos humanos.

Según supo NA, por la mañana el jefe de Estado rendirá homenaje a los argentinos que recibieron el Premio Nobel en "La Casa de los Premio Nobel latinoamericanos" del barrio porteño de San Telmo, junto a Pérez Esquivel.

La actividad, que es organizada por la Universidad de Buenos Aires (UBA), podría contar con la participación de la vicepresidenta Cristina Kirchner, aunque hasta el momento no confirmó su asistencia. En octubre de este año se cumplieron 40 años de que Pérez Esquivel fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, al igual que el argentino Carlos Saavedra Lamas, en 1936.

Otros argentinos que también fueron galardonados son Bernardo Houssay (Nobel de Medicina en 1947); Luis Federico Leloir (Nobel de Química 1970) y César Milstein (Nobel de Medicina en 1984).

Por la tarde, el Presidente participaría de una actividad en en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar, junto a organismos de derechos humanos.

Fernández arribaría al barrio porteño de Núñez para entregar un reconocimiento a la defensa de los Derechos Humanos, actividad a la que también fue invitada la vicepresidenta.

De esta manera, Alberto Fernández y Cristina Kirchner podrían llegar a compartir alguna de las actividades estipuladas para el próximo 10 de diciembre, pero no sería en el marco de un acto programado para conmemorar el primer aniversario de la llegada del Frente de Todos a la Casa Rosada.