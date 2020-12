Pidieron que Boudou termine de cumplir su condena en la cárcel Nacionales 08 de diciembre de 2020 Redacción Por El juez Obligado, que había otorgado el beneficio de prisión domiciliaria al ex presidente, deberá resolver si Boudou vuelve o no a prisión.

BUENOS AIRES, 8 (NA).- Los fiscales Marcelo Colombo y Guillermina García Padín pidieron ayer que el ex vicepresidente Amado Boudou regrese a la cárcel para terminar de cumplir su condena a cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone. Así lo indicaron a NA fuentes judiciales, por lo que cuando se reanude la actividad judicial, el próximo miércoles, el juez Daniel Obligado será el encargado de definir cómo se cumplirá la pena.

El juez Obligado fue quien le otorgó la prisión domiciliria a Boudou en abril de este año, momento en el que aseguró que "el actual contexto mundial de emergencia sanitaria a causa del COVID- 19 ciertamente trastoca prácticamente todas las pautas de las relaciones interpersonales".

En medio de la pandemia de COVID-19, el ex vicepresidente de Cristina Kirchner salió del penal de Ezeiza en abril pasado y desde ese momento permanece con prisión domiciliaria.

En ese marco, Amado Boudou aseguró este domingo que existe "una fuerte avanzada" para hacerlo volver a prisión, y pese a la condena aseveró que "no hay una sola prueba" en su contra. "En el país, el Poder Judicial es el más desprestigiado de todos, todo lo que hace está teñido de sospecha y extorsión", consideró Boudou en diálogo con el programa "El Gíglico", que conduce Mauro Viale por Radio Rivadavia.

En ese sentido, el ex vicepresidente consideró que "en la causa Ciccone, (Mauricio) Macri tenía armado un sistema criminal", por lo que "pagaron para que se cambien declaraciones".

El pasado 4 de diciembre, Daniel Obligado certificó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que desestimó planteos de Boudou, con lo cual su condena por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho quedó firme.

Sobre su arresto, el juez no se expidió y, por el momento, Boudou seguirá preso en su domicilio, tal cual lo decidió meses atrás el mismo magistrado.

En una breve resolución, el juez Obligado recordó que la condena sobre Boudou se agota el 1 de junio de 2024. Por el caso Ciccone, Boudou recibió 5 años y 10 meses; su amigo José María Núñez Carmona fue condenado a 5 años y 6 meses, en tanto que el empresario Nicolás Ciccone a 4 años y 6 meses por el delito de cohecho activo.

Además, Alejandro Vandenbroele fue condenado a 2 años de cárcel; Rafael Resnick Brenner (ex funcionario de la AFIP) a 3 años, y el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri a 2 años y seis meses.



RESPALDOS

Referentes de derechos humanos, dirigentes políticos, sociales y sindicales, juristas, periodistas y artistas firmaron este domingo una solicitada que recogió más de 10 mil firmas en apoyo al exvicepresidente, donde cuestionaron el fallo por atribuirlo a la persecución política y el lawfare.

Entre las primeras firmas, se manifestaron figuras de peso como el exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, el senador Oscar Parrilli, el exjuez de Cámara Federal, Carlos Rozanski, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), el santafesino Guillermo Moretti, los intendentes Mayra Mendoza, Martín Insaurralde, Mario Secco; la ministra de gobierno de Buenos Aires, Teresa García y el ministro nacional Jorge Ferraresi, según publicó parlamentario.com.

Desde el Congreso, firmaron la nota el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, y los senadores nacionales Oscar Parrilli y María de los Angeles Sacnun (de Santa Fe), y los diputados nacionales del Frente de Todos Fernanda Vallejos, Carlos Heller, Leopoldo Moreau, Cristina Álvarez Rodríguez, Rodolfo Tailhade y Lucía Corpacci, entre otros.

La solicitada fue motorizada como respuesta a la confirmación por parte de la Corte Suprema el pasado jueves de la condena a Amado Boudou en la causa Ciccone y expresaron un fuerte respaldo al exvicepresidente, ante la decisión judicial, “por ser parte esta de la persecución política y el lawfare, en un fallo signado por irregularidades”.

“Expresamos nuestra preocupación ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que afecta a nuestro sistema democrático, vulnerando derechos y garantías constitucionales”, comenzó la solicitada, que contó con la firma de más de 10 mil personas.

“Este fallo de la Corte, sumado a otras graves actuaciones judiciales tales como la reciente aceptación de testimonios recogidos bajo presión, pone de manifiesto el sostenimiento del lawfare como instrumento de disciplinamiento y persecución hacia un proyecto político de ampliación de derechos para las mayorías y los más vulnerabilizados”. A su vez, advirtieron que este tipo de maniobras judiciales afectan el Estado de Derecho y la democracia. “La persecución política y el lawfare, como los que sufre y sufrió Amado Boudou por recuperar los fondos de las AFJP devolviéndolos a jubilados y trabajadores, atenta contra un Estado de Derecho que debe preservar la vida, las garantías y la libertad de las personas. Con lawfare no hay democracia. Fuerza Amado! Estamos con vos”, concluyó la solicitada.