Ingresará al Congreso proyecto para suspender las PASO 2021

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El proyecto para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2021 ingresaría al Congreso el próximo miércoles, y desde el oficialismo afirman que existe "consenso" para aprobarlo. "Desde el miércoles seguramente exista la iniciativa en el Congreso para suspender las PASO", resaltó el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y precisó que "suspender las Primarias va a requerir un tratamiento exprés porque tiene que votarse en diciembre".

En ese marco, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, afirmó que hay "consenso muy amplio" en el Frente de Todos y "en buena parte de la oposición" para avanzar con esta iniciativa, dado que "hacer una doble movilización eleccionaria con las PASO mientras convivimos con el coronavirus no es conveniente".

Al tratarse de una cuestión electoral, para aprobar el proyecto de ley que suspenda las PASO es necesario reunir una mayoría especial de la mitad más uno de los miembros en cada una de las cámaras, por lo que su sanción requiere reunir el consenso de una mayoría absoluta. .

Por su parte, Capitanich afirmó que "hay un consenso unánime de propiciar la suspensión" de las PASO, y detalló que "estamos ante la limitación de que la legislación electoral no puede modificarse en el año mismo de las elecciones, por lo cual hay que hacerlo antes de fin de año".

En declaraciones radiales, indicó que "desde el miércoles seguramente exista la iniciativa en el Congreso para suspender las PASO". "La idea es que tenga un tratamiento exprés en un plenario de comisiones, para luego darle media sanción en Diputados y remitirla al Senado", puntualizó.

Respecto del consenso entre los gobernadores para suspender las PASO, Capitanich respondió: "Me tomé el atrevimiento de consultar a todos los gobernadores sobre las PASO y hubo un consenso unánime de propiciar la suspensión". "Tenemos una agenda sanitaria compleja y el plan de vacunación se ejecutará en el primer semestre del 2021", graficó el mandatario provincial.

En sintonía, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, pidió en declaraciones radiales volver "a las discusiones dentro de los partidos políticos y que cada uno presente sus candidatos", al considerar a las primarias como "una encuesta demasiado cara".

En tanto, el jefe de Gabinete bonaerense recordó que en el caso de las PASO provinciales, "de querer suspenderlas, debería tener tratamiento en la Legislatura" provincial. "Se trata de momentos particulares, el año que viene también será complejo y habrá un proceso de vacunación amplio. Hacer una movilización con un proceso eleccionario podría ser contraproducente, ya que vamos a tener que seguir conviviendo con el virus", manifestó Carlos Bianco.

El Gobierno nacional prorrogó el período de sesiones ordinarias del Congreso hasta el próximo 3 de enero y llamó a sesiones extraordinarias desde el 4 de enero y hasta el 28 de febrero, según la publicación del Decreto 967/2020 en el Boletín Oficial.

Por el momento no dio a conocer su posición sobre esta iniciativa el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien además atraviesa una dura disputa con el Gobierno nacional por fondos.

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio había rechazado a mediados de noviembre la suspensión de las PASO por considerar que se trataría de un "retroceso en la institucionalidad".

En las últimas horas, los bloques parlamentarios de Juntos por el Cambio hicieron trascender su ratificación al rechazo a la suspensión de las PASO impulsada por los gobernadores.