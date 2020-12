Sergio Pérez logró su primer triunfo en la F1 Deportes 07 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

PRENSA RACING POINT SERGIO PEREZ. El mexicano en el podio de Bahréin

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) consiguió ayer un hito histórico en su carrera al lograr su primera victoria en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Sakhir, en Bahréin, al aprovechar un doble error de Mercedes, donde no corrió el campeón Lewis Hamilton.

Pérez colaboró en su triunfo con una remontada espectacular luego de un inicio accidentado de carrera.

El mexicano no perdonó los errores que el equipo Mercedes cometió cuando sus pilotos Valtteri Bottas y George Russell ingresaron a boxes, para tomar la punta y no dejarla hasta la bandera a cuadros.

Pérez fue escoltado por el francés Esteban Ocon (Renault) y el canadiense Lance Stroll, que cerró otro histórico doble podio para Racing Point.

El gran ausente de esta cita, la penúltima de la temporada, fue el vigente y séptuple campeón mundial Lewis Hamilton, que se contagió de coronavirus luego de su consagración.

Entonces, sin el máximo candidato y como pasó en otras oportunidades, todos fueron por la victoria, con Bottas como protagonista desde la salida y con Russell a bordo del auto de Hamilton.

Y todo se encarrilaba para esa situación hasta que en la vuelta 64, a trece de la bandera de cuadros, Pérez tomó la delantera y se encaminó hacia el triunfo con su Racing Point.

El punto de análisis y polémica fue que Mercedes llamó a boxes a sus pilotos, Bottas y Russell, pero equivocaron el tipo de neumáticos que debían instalar en cada vehículo.

Esta situación provocó una larga detención para Bottas y dos pasadas por boxes para Russell, quien se ilusionaba con obtener su primer triunfo en la Fórmula 1.

"Checo" Pérez no desaprovechó así su oportunidad, luego de haber empezado con un golpe por parte de la Ferrari de Charles Leclerc en la primera vuelta, en una maniobra que involucró también al Red Bull de Max Verstappen.

El piloto de Guadalajara pudo seguir, pero quedó en el fondo del pelotón, desde construyó su remontada en base a una clase de manejo y estrategia.