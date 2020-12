Se nos fue algo de nosotros Deportes 07 de diciembre de 2020 Por Néstor Clivati Leer mas ...

FOTO ARCHIVO SU HORA MAS GLORIOSA. Levantando la Copa del Mundo en México 1986.

No fue necesaria su partida física, tantas veces pronosticada, para que el asombro nos asalte, al constatar el impacto que en todo el mundo, la noticia despertaba.

Maradona se fue una mañana de fines de noviembre, después que ese corazón maltratado por los excesos y estrujado por sus hazañas deportivas incomparables, se detuvo para siempre poniéndole otra bisagra a un año atravesado por una tragedia humanitaria sin precedentes.

Ese hiperbólico personaje del mundo del fútbol, tampoco pasó inadvertido en su muerte y logró desplazar a la pandemia, en cada rincón del planeta, con audaz brujería.

Algo insondable habita el interior de los genios, que por un lado autorizan a todo tipo de especulaciones sobre los poderes y alcances de sus obras, pero que, sin embargo, llega un punto donde nos topamos con una limitación insalvable, las certezas sobre su condición humana.

Diego parecía sostener esa diadema que lo excluía de la mayoría y que lo emparentaba muchas veces con una superstición.

Mientras ensayo estas reflexiones, no dejó de interpelarme por no definirme en qué tiempo hacerlas; ¿Diego es pasado? ¿O la inercia que ha provocado la avalancha de su muerte, me condiciona y no puedo dejar de sentirlo omnipresente?, ergo, también podría vincularlo con el futuro, donde todos dicen, vivirá como leyenda.

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio y aquí y ahora, solo sabemos que ese gurrumín de la zurda o ese cristo de barro, ya no formará parte de las costumbres argentinas, de esa metáfora que acaso como ningún otro, representó.

Por eso, se nos fue algo de nosotros, en las virtudes y en las miserias, una síntesis culposa, que no debería dejarnos abatidos, en todo caso, al vivir como pudo, como supo o como lo dejamos, terminó de componer una gran puesta en escena de nuestro acervo, espejando algunos tics de nuestra sociedad, que no son otra cosa que espasmos repetitivos e involuntarios de las debilidades.

Maradona ha sido el más poderoso inspirador de los sueños imposibles, imitarlo fue en vano, pero intentarlo, ha resultado y lo seguirá siendo, un deber en las aspiraciones de las épicas deportivas albicelestes.

De su legado hablarán por siempre los archivos audiovisuales, qué maravilla que lo tengamos presente casi en tiempo real y que no sea solo un fetiche en papel sepia, un hombre al cual se le atribuían poderes especiales, al que nadie vio o del que no hay registros.

Ahí está ese ángel errante desparramando ingleses con sutiles inventos o esputándole a los napolitanos la impotencia por su frágil memoria y también el del doliente y cansino paso en La Plata, como resignado a ser parte de un circo romano.

Buscar refugio en los poetas, es más que un derecho literario del autor de este trabajo, diría que, en estos casos, se convierte en una necesidad, por eso fui a Héctor Negro, que presagiaba con sus versos ese temido declive y decía: "Los burócratas grises de aceitadas bisagras, o el chantún cholulaje de amigotes en rueda. Los caretas impúdicos conocidos de siempre, o los escribas que reptan por las treinta monedas. Toda esa calaña, lo sentenció caído como el árbol que abate el hacha a la tormenta. Le calculo la leña que de él le serviría, y lo hizo noticias a sumar en sus cuentas”.



"PERDON, SOY DE

SIESTAS LARGAS"

La tarde del miércoles 12 de julio de 2018 quedará prendida para siempre en mi memoria y en la de ese pequeño grupo de colegas que fuimos invitados por Víctor Hugo, a encontrarnos con Diego luego de la grabación del programa que ambos presentaban en Tele Sur en tiempos del mundial de Rusia.

No puedo ocultar que mi ansiedad se mezclaba con un dejo de preocupación, por constatar cuál sería su reacción por invadir la privacidad de ese lugar que estaba blindado en todos los aspectos y que con nosotros hicieran una excepción; a Diego no se lo venia bien en los partidos donde jugaba la Selección Argentina y la imagen que proyectaba era por momentos grotesca.

A medida que pasaba el tiempo, los productores comenzaron a dudar, si finalmente, vendría a grabar, y nosotros a maldecir nuestra mala suerte; no habría otra oportunidad como esa.

Después de casi una hora de retraso vimos su diminuta silueta avanzar por el corredor en dirección a nosotros, que estábamos en la puerta de la habitación 1146, donde se montaba el set de televisión y donde lo esperaba su compañero de ruta en esos programas, sin tanta ansiedad como la nuestra, acaso conocedor Víctor Hugo que esas dilaciones que nunca llegaban al extremo del "faltazo".

"Hola muchachos, soy de siestas largas", con una sonrisa cómplice y a manera de disculpas nos saludó con cariño, sin ínfulas de estrella ni fastidio y se metió en el improvisado estudio prometiendo al finalizar el trabajo, charlar un rato.

Esa hora fue interminable, pero todo lo que sucedió después, quedó registrado no solo en la piel, sino también en fotos y video. Un Maradona distendido y cordial nos regaló más de 20 minutos consintiendo cada una de nuestras propuestas de saludos y firmas hasta que se agotaran.

Después, se fue por ese pasillo del séptimo piso del hotel Radisson Ucrania que se asemejaba a ese túnel que lo llevaba como tantas tardes a un campo de juego o que se asemejaba a un pasillo infinito que lo llevaría dos años después, a los campos de la eternidad.