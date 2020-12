Duelo clave frente al gran candidato Deportes 07 de diciembre de 2020 Redacción Por Atlético recibe a Tigre desde las 17:10, por la segunda fecha del torneo de Transición. El árbitro en el Monumental será Carlos Córdoba. Walter Otta dispondría el ingreso de Germán Lesmann por Ayrton Portillo.

En un torneo donde no hay margen para el error, Atlético de Rafaela buscará esta tarde tres puntos fundamentales como local para seguir encaramado en las primeras posiciones de la Zona Campeonato B del primer ascenso. Será ante Tigre, el principal candidato para la gran mayoría, desde las 17:10 en el estadio Monumental con el arbitraje del santafesino Carlos Córdoba. El partido será televisado por TyC Sports.

La Crema padeció el árbitraje de Luis Lobo Medina en su estreno en cancha de Riestra y sobre la hora se le esfumaron dos puntos muy valiosos. Por eso, en la aspiración de luchar por este primer boleto a la Liga Profesional, sabe que en casa es clave aprovechar la chance de sumar todo, aún con esta particularidad que vive hoy el fútbol en general de jugar sin público. Además, en esta ronda clasificatoria de siete partidos, tendrá solamente tres en barrio Alberdi y cuatro de visitante.

Enfrente estará el "Matador" de Victoria que no tiene otro objetivo que no sea lograr el ascenso, por conformación de su plantel y peso propio en lo institucional, sabiendo que en esta categoría está obligado. En el arranque le ganó con lo justo 1 a 0 a San Martín de Tucumán, en el Jardín de la República, por lo que llega bien desde lo anímico.



ASUME MAS PROTAGONISMO

En esa aspiración de buscar la victoria, Walter Otta dispondría el ingreso de Germán Lesman como titular para compartir la delantera con Claudio Bieler. Esto motivaría el traslado de Enzo Copetti a la zona de volantes, por el sector derecho, saliendo del once titular el juvenil Ayrton Portillo. Es decir que entraría un esperancino por otro como particularidad.

De concretarse esta variante, puede imaginarse un partido donde la Crema tratará de meter mucho la pelota en el área para que los Tanques celestes tratan de capitalizar cualquier oportunidad de vulnerar al arquero Marinelli (ex Atlético).

No obstante, este Tigre de Blengio está mucho más compenetrado con las características de juego de la categoría, que con el intento de un fútbol más "lindo" que proponía Néstor Gorosito, pero al que le costaba conseguir resultados. Por ello, se espera un partido al que no le sobrarán espacios y más en el Monumental.

Para esta segunda presentación, el Matador no podrá contar con tres futbolistas importantes. El primero es Diego Morales, quién transita la última etapa de recuperación de la distensión en el aductor derecho sufrida hace poco más de una semana. Misma lesión que sufrió Facundo Giacopuzzi el pasado jueves, dejándolo también marginado de la nómina de convocados. Por último, Facundo Monteseirín tampoco viajó, ya que se encuentra recuperándose de una sinovitis en su rodilla derecha.

Ante las bajas de Giacopuzzi y Monteseirín, Nicolás Sansotre irá de arranque e integrará la línea de tres defensores junto con Abel Luciatti y Néstor Moiraghi. El resto del equipo será el mismo que viene de triunfar en Tucumán.



PRIMERA VEZ DE LUNA

Como dato saliente para el banco de suplentes, Walter Otta dispuso la primera concentración para el juvenil de 16 años Alex Luna, saliendo de la convocatoria Thiago Nuss. El resto serán los mismos que estuvieron ante el Deportivo Riestra en la primera fecha. El plantel no concentró y se reunirá esta tarde para afrontar el encuentro.



¿PUBLICO AFUERA?

A través de las redes sociales se pudo leer la convocatoria de algunos hinchas de Atlético para esta tarde en las inmediaciones del estadio. Recordemos que ante All Boys, el 13 de marzo en el último partido en condición de local, hubo un grupo de hinchas que alentó desde la esquina de Primera Junta y Urquiza. ¿Pasará lo mismo?