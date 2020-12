Generó duras críticas de artistas Información General 07 de diciembre de 2020 Redacción Por Fuertes críticas de artistas de la música por la prohibición de realizar espectáculos en Córdoba hasta abril del 2021. Músicos de todo el país se sumaron a la campaña de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET) por la decisión del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del gobierno cordobés de prohibir hasta el 31 de marzo la realización de recitales o shows tanto aire libre como en espacios cerrados 6 de Diciembre de 2020

El pasado viernes, el gobierno de la provincia de Córdoba prohibió la apertura de boliches y la realización de recitales o espectáculos públicos tanto al aire libre como en espacios cerrados hasta el 31 de marzo de 2021. Todo esto, a pesar de que a nivel nacional, se publicara un decreto en el Boletín que habilitaba este tipo de actividades bajo protocolo.

Esto provocó el enojo de la comunidad artística cordobesa, especialmente del sector cuartetero, que se manifestaron en repudio total de la medida ya que así estarían más de 13 meses sin poder trabajar. Sin embargo, en Villa Carlos Paz, después del anuncio provincial, el intendente, Daniel Gómez Gesteira, definió que la ciudad “tendrá temporada”.

José Palazzo, productor de Cosquín Rock y de festivales musicales, fue uno de los que encabezó el reclamo, y se despachó duramente contra el organismo provincial que rige las medidas sanitarias en la provincia durante la pandemia: “El COE se transformó en una especie de Gestapo”, dijo, en declaraciones al programa Total es Sábado. De mantenerse esta decisión el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, que estaba confirmado de manera presencial y con protocolo, no podría realizarse.

Ciro pidió públicamente que revean la prohibición de eventos al aire libre en Córdoba

Pero el enojo no se quedó en Córdoba, sino que trascendió a nivel nacional y muchas figuras de talla como Hernán Cattaneo, Ciro Pertusi y Pity Fernández se manifestaron al respecto. El reconocido DJ y los exlíderes de Los Piojos y las Pastillas del Abuelo sentaron posición ante la decisión del Gobierno de esa provincia de prohibir los espectáculos y los eventos al aire libre hasta abril del 2021.

“Quiero pedir al gobierno de Córdoba que por favor revea la medida de prohibir los espectáculos artísticos, los shows al aire libre. Muchísima gente vive de esto. Queremos respetar los protocolos que a nivel nacional están aprobados, no se entiende por qué la medida del gobierno cordobés”, expresó en un video Andrés Ciro Martínez, cantante de Los Piojos y de Ciro y Los Persas.

Por su parte, Hernán Cattaneo dijo que “en este momento en el que en todo el mundo se están empezando a abrir y a hacer eventos al aire libre, con distancia y seguridad, Córdoba mantiene una prohibición total para cualquier tipo de espectáculos. Sería buenísimo que revean esta situación, para permitir no solo el entretenimiento de la gente, sino también la subsistencia de miles de familias que dependen de este mundo”.

En tanto, Pity Fernández, cantante de Las Pastillas del Abuelo, sostuvo: “Le ruego al gobierno de Córdoba que levante la prohibición para que toquen los músicos argentinos. Es indispensable para la alegría que genera la música popular. Hay protocolos sanitarios que nos hacen sentir seguros”.

Andrés Calamaro se sumó al reclamo y sostuvo: “La vida sin la música popular no es vida señores. No somos corporaciones, somos pequeños recitales, festivales, medianos, grandes. Córdoba, nuestra provincia más musical, el Brasil de Argentina. Su rocanroll, su cuarteto. Que vuelva la música popular que sabemos respetar los protocolos, es inmediato y es urgente”.

También Iván Noble desde sus redes sociales “lamentó mucho esta situación” y detalló: “El pueblo cordobés sin música no es lo mismo y estoy convencido que la gente en Córdoba sería responsable y observaría los protocolos”.

Desde IDEAR, la cámara del entretenimiento argentino y AADET (Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales) salieron al cruce y en un comunicado oficial, aseguraron que “habilitar la provincia al turismo pero prohibir el espectáculo es una decisión completamente inentendible. Existen protocolos y el entretenimiento al aire libre es algo que ya está ocurriendo en distintas ciudades del país. En muchas otras, se está trabajando. Pero en ningún lado se decidió prohibirlo. Esta decisión hará que proliferen aún más las fiestas clandestinas sin ningún tipo de protocolo ni control por parte del mismo gobierno que quiere prohibir el entretenimiento seguro y ordenado”.