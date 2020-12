Inspecciones ante la mortandad de peces Locales 07 de diciembre de 2020 Redacción Por EN EL RIO SALADO

El gobierno de Santa Fe, a través de la Subsecretaría de Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, comunicó el resultado de los primeros informes respecto de la mortandad de peces en el cauce del río Salado. En ellos, se indica que la histórica bajante es una de las principales causas porque genera “déficit de oxígeno”.

Al respecto, el subsecretario de Recursos Naturales, Gaspar Borra, señaló que “este fenómeno de mortandad en la cuenca del Salado inferior, cuando entra a la provincia de Santa Fe, se verifica en distintos puntos del curso”, por lo cual “la principal hipótesis que manejamos con los biólogos, es que se trata de un fenómeno natural por la bajante pronunciada histórica y extraordinaria, sumado a la poca lluvia y el calor”.

Y aclaró que, de confirmarse, es un fenómeno natural. No obstante “desde el Ministerio estamos haciendo numerosos estudios de peces y del agua para confirmar o descartar factores antrópicos, es decir, ocasionados por el hombre”.

Así, si bien subrayó que “en este caso particular no descartamos ninguna hipótesis”, también detalló que “por los estudios de los biólogos la más fuerte es el fenómeno natural” y que “estos estudios los hacen la Facultad de Ingeniería Química a través de su laboratorio. También el Instituto Nacional de Limnología (INALI) trabaja en esto, y contamos con la colaboración de la Municipalidad de Esperanza”, mencionó. A la espera de resultados de muestreos para determinar la causa concreta, Borra advirtió que “tomaremos todas las medidas que tenemos que tomar” en el caso de que no se trate de un fenómeno natural.