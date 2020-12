El Municipio recorre los barrios para prevenir la enfermedad Locales 07 de diciembre de 2020 Redacción Por En cada domicilio se brinda información sobre las medidas necesarias para evitar la proliferación del mosquito. Esta tarea la están llevando adelante personal de Gabinete y empleados municipales, el equipo de la Brigada Sanitaria, promotores ambientales e integrantes de las comisiones vecinales.

La Municipalidad de Rafaela continúa llevando adelante iniciativas que permitan brindar información a los vecinos y vecinas sobre las opciones de control del mosquito del dengue y las medidas de protección.

Se destacan las visitas puerta a puerta en los barrios para concientizar a la ciudadanía con un mensaje clave y folletos informativos, teniendo presentes todas las medidas de seguridad necesarias.

Esta tarea la están llevando adelante personal de Gabinete y empleados municipales, el equipo de la Brigada Sanitaria, promotores ambientales e integrantes de las comisiones vecinales.

Hasta el momento, se recorrieron los barrios Alberdi, Sarmiento, Fátima, Villa del Parque, Villa Rosas, Belgrano, 9 de Julio, Villa Dominga, Barranquitas, Italia, Virgen del Rosario, Los Nogales, San Martín, Mosconi, Central Córdoba, El Bosque, La Cañada, Loteo Plaza Grande y Village Brigadier López.

Además, esta semana funcionarios municipales y miembros de la vecinal del barrio 2 de Abril, acompañaron a seis vecinas que se capacitaron para recorrer voluntariamente las manzanas del sector.

Esta actividad se realiza en el contexto de un plan de saneamiento que tiene como objetivo informar sobre la necesidad de mantener los espacios limpios y secos para evitar la propagación del mosquito de dengue, considerando también la correcta disposición de residuos, el cuidado personal y la importancia del compromiso comunitario.



LA RIOJA: ALLANARON

60 DOMICILIOS

Días pasados, el secretario de Ambiente, Santiago Azulay, reveló que ya se realizaron unos 60 allanamientos a vecinos que se negaron a descacharrear sus hogares, en el marco de las políticas contra el dengue que impulsa el gobierno provincial de La Rioja. “Llevamos alrededor de 1.500 manzanas descacharradas, pero hay manzanas donde el trabajo se hace difícil porque hay gente que no quiere descacharrear, porque no quiere tirar su chatarra. En ese caso tenemos que pedir una orden judicial para avanzar”, explicó el funcionario en una entrevista con Medios Provincia. Al respecto, según el portal El Federal Online, detalló que se han realizado “alrededor de 60 allanamientos a vecinos que se niegan a descacharrear en el interior de su domicilio”. El funcionario se mostró esperanzado sobre la situación del dengue en este verano. “No es raro que en diciembre no tengamos presencia de dengue, el mosquito se manifiesta avanzado la temporada estival. Esperamos tener mejores resultados que el año pasado”, manifestó. Y dejó un mensaje a los riojanos. “Le pedimos compromiso a los vecinos, que eliminen todo tipo de agua estancada”, planteó