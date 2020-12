Continúan capacitando a personas que se dedican al cuidado de adultos mayores Locales 07 de diciembre de 2020 Redacción Por Durante la pandemia, la Oficina Municipal de Empleo brindó herramientas a las personas que se encontraban atendiendo a los adultos mayores. Para esto, se organizaron charlas sobre diversos temas en el marco del Registro de Cuidadores de Adultos Mayores.

FOTO COMUNICACION SOCIAL ACTIVIDADES. Se llevaron a cabo diversas charlas multidisciplinarias y en el transcurso del año.

Desde hace varios años, la Municipalidad de Rafaela lleva adelante distintas actividades en pos de promover y atender las necesidades de los adultos mayores. Los talleres barriales, los cursos en las vecinales, clases de natación, son espacios no sólo de aprendizaje sino también de contención, reflexión y participación en donde se comparten historias de vida y se piensan oportunidades de integración. Además, contribuyen al cuidado de la salud cardiovascular, física y mental.

En este marco, el Registro de Cuidadores de Adultos Mayores forma parte de una política del Estado local que apunta a promover el envejecimiento activo y, por otro lado, el empleo en quienes se forman para atender a esta población. Se trata de conectar la demanda con la oferta.

Como parte de la agenda de actividades del Registro, se han llevado a cabo diversas charlas multidisciplinarias y actividades en el transcurso del año. Éstas tuvieron como objetivo revisar y actualizar conceptos, prácticas y modos de abordaje en el quehacer cotidiano del rol de cuidadores y cuidadoras.

Partiendo de la premisa de que las personas mayores son sujetos con derecho a un envejecimiento activo, participativo, respetado y libre de violencia, se han convocado a distintos profesionales de la salud para abordar aquellos ejes temáticos que resultaban de interés para la población.

Entre ellos se trabajaron temas como cuidados del cuidador en tiempos de pandemia, cuidados posturales de las personas mayores en contexto de COVID-19, la salud mental y COVID-19: Orientaciones para adultos mayores y cuidadores, y propuestas saludables para personas mayores en contexto de pandemia.

Cabe destacar que el último encuentro del ciclo de charlas implicó una propuesta diferente en articulación con el Programa de Voluntariado de la Universidad Nacional de Rafaela.



ACOMPAÑAMIENTO

El coordinador de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, Juan Ignacio Ruggia, expresó que “para nosotros es muy importante seguir capacitándonos y formándonos. En el marco del Registro de Cuidadores veníamos realizando desde hace cuatro años cursos con la certificación del Ministerio de Trabajo y de Educación”.

“En este contexto de pandemia, decidimos que esto no podía interrumpirse así que nos reinventamos y organizamos charlas de actualización. En particular, porque los cuidadores y cuidadoras desde el minuto cero estuvieron trabajando, con incertidumbre y preocupación. Nunca abandonaron su actividad, por eso desde la Oficina de Empleo gestionamos autorizaciones de circulación”, agregó. “Asimismo, escuchamos sus intereses y dimos respuesta a partir de estos encuentros, priorizando al sujeto de cuidado y sus derechos”, remarcó Ruggia.



TRABAJO ARTICULADO

Desde la Secretaría de Articulación con la Comunidad de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), se está llevando adelante el primer proyecto de voluntariado de la institución. El mismo se encuentra enmarcado en el Programa Nacional Universitario para atender la Emergencia del COVID-19.

En este marco, la Universidad se propuso trabajar con las franjas etarias más afectadas por la pandemia. Entonces, se desarrollaron piezas audiovisuales y gráficas con ejercicios de movilidad y articulación para personas mayores, las cuales se pusieron a disposición gratuitamente para que aquellas instituciones y/o personas interesadas puedan acceder a ellas.

Además, se compartió el acceso a los links que le permite a los interesados poder trasladarse automáticamente a la clase en formato de video, pudiendo elegir entre dos alternativas: clases completas y/o abreviadas de cada una.

También se difundieron afiches en formato digital que contienen información sobre la actividad física en general y su impacto en la calidad de vida.

Es importante mencionar que estas charlas informativas luego son compartidas por diferentes canales de comunicación tales como correo electrónico y WhatsApp, a los fines de facilitar la accesibilidad al material, ampliándose la difusión.



SOBRE EL REGISTRO

El Registro está conformado por personas debidamente capacitadas para atender necesidades cotidianas de forma integral y continua de adultos mayores y/o personas que requieran cuidados especiales; permitiendo mantener y mejorar las capacidades conservadas, promover la participación, integración en espacios de sociabilización, una mayor autonomía, autoestima y calidad de vida evitando las situaciones de marginalidad y exclusión de este grupo poblacional.

El servicio a prestar por las personas que integran esta base de datos consiste en apoyo sanitario y social prestados por las personas en su hogar o lugar de residencia permanente o transitoria, tratando de mantener su inserción en la comunidad y conservando sus roles familiares y sociales con el fin de mejorar su calidad de vida. Asimismo, busca evitar internaciones innecesarias, promover habilidades remanentes y generar nuevas redes solidarias de contención.

Pueden inscribirse en el Registro todos aquellos cuidadores que desempeñan sus tareas en domicilios particulares, sanatorios, hospitales, geriátricos, residencias, hogares o cualquier otro ámbito propicio para desarrollar la tarea. Esta base de datos estará disponible para todas las personas que lo requieran.

El Municipio dispuso la nómina de cuidadores a través de este link: https://bit.ly/2JK7mbu

Desde la Oficina de Empleo se realiza asesoramiento y acompañamiento a todas aquellas familias que emprenden la búsqueda de personas para el cuidado de sus seres queridos, ofreciendo el detalle del Registro Municipal de Cuidadores y tips para el abordaje de las entrevistas laborales.