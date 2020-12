Mientras muchos rafaelinos viajaron, otros aprovechan a pasear y a adelantar compras Locales 07 de diciembre de 2020 Redacción Por En virtud de este último fin de semana extra largo del año, fueron muchos los que pudieron aprovechar estos 4 días para viajar y tomar unas mini vacaciones de relax. Mientras que aquellos vecinos que se quedaron en la ciudad, teniendo en cuenta el buen clima, eligieron pasear, disfrutar de los espacios verdes y por qué no, adelantarse a comprar los regalos para esta Navidad que se aproxima. Según el CCIRR, hoy la mitad de los comercios abrirán sus puertas.

Este lunes 7 de diciembre (feriado puente turístico ) y mañana martes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción de María) son Feriados Nacionales, los últimos de este 2020, tan complicado e inolvidable, que empezó a transitar sus últimos días. Y sumados al sábado y domingo, el resultado generado fue un fin de semana super o extra largo. Por ello, muchos vecinos de nuestra ciudad, los que pudieron o los más afortunados, claro, y que no fueron pocos, aprovecharon estos 4 días para poder descansar en algún lugar turístico de la provincia y de jurisdicciones cercanas. Mientras que los que se quedaron en sus domicilios, o sea, la gran mayoría, no les quedó otra que disfrutar del buen clima reinante para hacer deportes y pasear por las calles céntricas, donde había Feria en la Plaza 25 de Mayo y porque no, para observar algunas vidrieras y empezar a elegir los regalos para estas Fiestas de Fin de año que están a la vuelta de la esquina o comprar algunos adornos para renovar el Arbolito de Navidad que ya mañana hay que comenzar a armar. Y también para merodear, fundamentalmente, los espacios verdes o públicos como para para tomar mates, algún helado y pasar un agradable momento en familia o con amigos bajo la sombra de algún árbol o realizar alguna caminata con las mascotas.



Con respecto a lo que se viene para este inicio de semana, días pasados el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región realizó un relevamiento entre los comerciantes asociados a los Centros Comerciales a Cielo Abierto de la ciudad (Paseo del Centro, y Paseo Roca), para conocer la postura frente a este feriado nacional. Se obtuvo como resultado que la mayoría de los comercios (el 80%) permanecerán cerrados el día martes 8. Por otra parte, para este día lunes 7, el 50% informó que cerraran sus puertas, y el 50% abrirán, aunque quienes indicaron que van a abrir, en su mayoría, lo harán con horario reducido. En este sentido, por ejemplo, los grandes supermercados rafaelinos trabajarán este lunes y martes de 9 a 13 horas.



Por su parte, y con motivo de los feriados a celebrarse este 7 y 8 de diciembre, la Municipalidad de Rafaela informó el detalle de los servicios públicos para el inicio de la nueva semana.

Esta noche no habrá recolección domiciliaria de residuos y mañana se retomará el servicio con los biodegradables. Se recuerda que las bolsas con residuos deben ser depositadas en los cestos a partir de las 20 horas. En cuanto a los residuos recuperables, su recolección se producirá el jueves 10, por lo tanto, se solicita a los vecinos y las vecinas que no saquen los mismos hasta ese día.

En tanto, la línea 147 Rafaela Responde atenderá de manera normal, los operadores y las operadoras estarán receptando consultas y dudas entre las 7 y las 22 horas. Vale recordar que fuera de ese horario se activa el contestador automático y todos los llamados son registrados, respondidos o derivados al área correspondiente por los agentes que ingresan en el primer turno.

En cuanto a la recolección de patios, los y las residentes en los barrios del sector 1 (30 de Octubre, Mosconi, Central Córdoba, Villa del Parque, Villa Podio, Fátima, 2 de Abril, Pizzurno, La Cañada, El Bosque y Loteo Plaza Grande) deberán depositar las bolsas o pequeños manojos de ramas en sus veredas este martes 8.

El Eco Punto abrirá normalmente, de 8 a 18 horas, para el depósito de residuos clasificados. Es importante que los ciudadanos y las ciudadanas que se acerquen al predio ubicado en avenida Luis Fanti (frente al Cementerio) lo hagan respetando el protocolo sanitario vigente.

Asimismo, durante la jornada de hoy y mañana, el Cementerio estará habilitado al ingreso en su horario habitual, de 7:30 a 19:30 horas. En cuanto a la Administración, permanecerá cerrada durante ambas jornadas. Vale aclarar que habrá una guardia mínima en caso de sepelio.

Finalmente, la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) no funcionará, tanto este lunes como el martes, y el Complejo Ambiental abrirá hoy en horario especial, de 6:30 a 12:30 horas, cerrando sus puertas mañana.