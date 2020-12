542 casos, la cifra más baja en 3 meses Locales 07 de diciembre de 2020 Redacción Por En tanto, en Rafaela se confirmaron solamente 6 casos más, una cifra que no se daba desde el 15 de septiembre, totalizando 5.080 desde marzo, mientras que los decesos continúan siendo 102 en la ciudad.

FOTO PRENSA GOBERNACION REPORTE DIARIO. La actualidad de la pandemia en el territorio hasta este domingo.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa fe, en su habitual reporte diario de este domingo, confirmó, con 542 nuevos casos, la menor cantidad de contagios diarios de coronavirus de los últimos 3 meses, o lo significa una significativa baja en relación al número dado a conocer este sábado (981) teniendo en cuenta, además, que durante los fines de semana se procesan menos muestras.

Para encontrar un número menor de contagios diarios en la provincia hay que ir hasta el lunes 7 de septiembre, cuando se reportaron 517. Con estos números, el territorio provincial acumula 154.130 casos desde el inicio de la pandemia, de los cuales 30.830 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 123.300 por laboratorio.

De las nuevas infecciones de las últimas 24 horas, tan solo ¡6! pertenecen a Rafaela, que sumado a los 41 del sábado tiene un acumulado desde el inicio de la pandemia de 5.080. Otra buena noticia es que no se han confirmaron nuevos decesos desde el pasado jueves, manteniéndose en 102 los fallecimientos de ciudadanos rafaelinos hasta el día de la fecha. Para encontrar un dato similar en nuestra ciudad, hay que retrotraerse hasta el 15 de septiembre, cuando las autoridades locales habían informado 4 contagios.

En cuanto a las localidades más afectadas, Santa Fe fue la ciudad con más casos, con 136 positivos (una merma mucho menos marcada que la ciudad del sur) y acumula 18.190, seguida por Rosario con 99 nuevos positivos y un total de 62.138.

En cuanto a las localidades del Departamento Castellanos, se anunciaron 12 casos en Sunchales, 3 en Aldao y 1 en Ataliva. Además, en cuanto a las localidades cercanas a nuestra ciudad que pertenecen a otras jurisdicciones, hubo 9 en Santo Tomé y 7 en Recreo y Nelson; 26 en Esperanza, 3 en Progreso, 2 en Humboldt y Pilar y 1 en Franck y Santo Domingo; 19 en San Guillermo y 1 en Moisés Ville y San Cristóbal; y 17 en San Jorge y 2 en San Martín de las Escobas, entre otras.

Actualmente se encuentran internados en sala general 296 pacientes, de los cuales 145 están en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y 14 sin respirador artificial, mientras que hay 296 pacientes en sala general.

El total de recuperados asciende a 141.346, mientras que 10.427 infectados permanecen activos, mientras que el total de notificados es de 281.042, siendo 109.096 los descartados.



4 MUERTES

En tanto, ayer se registraron cuatro fallecimientos, todos ellos en Rosario. Los pacientes tenían 69 años, dos tenían 75 y el restante 84. Hasta el momento suman 2.357 las víctimas fatales por Covid-19 en la provincia.



AUTORIZARON LAS

CELEBRACIONES RELIGIOSAS

A través de la Decisión Administrativa 2153/2020, el Gobierno nacional autorizó la realización de reuniones y celebraciones religiosas con participación de más de 30 personas en la provincia de Santa Fe. Según el texto, las mismas pueden desarrollarse "en iglesias, templos y lugares de culto correspondientes a la Iglesia Católica y a entidades religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos", tanto al aire libre como en lugares cerrados. En este último caso, la ocupación no debe superar el 50% de la capacidad de los inmuebles. La medida establece además que "se deberá garantizar la organización de turnos si correspondiere" y que los "modos de trabajo" deberán respetar "las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio de Covid-19". Tras esta nueva habilitación por parte del gobierno central, es en primer lugar la Provincia la que debe expedirse al respecto. La Decisión Administrativa nacional la faculta para reglamentar las actividades mencionadas, e incluso para definir no reanudarlas. Lo mismo sucede con la Municipalidad de Santa Fe (y demás jurisdicciones locales). Se esperan resoluciones de ambas áreas en las próximas horas.