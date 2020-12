En Argentina lamentaron la muerte de Tabaré Vázquez

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner expresaron ayer sus condolencias y profundo pesar por el fallecimiento del dos veces primer mandatario uruguayo Tabaré Vázquez a causa de un cáncer que lo aquejaba desde 2019.

"Enorme dolor me causa el fallecimiento de mi muy querido Tabaré Vázquez. Fiel a sus convicciones, puso una bisagra permitiendo que el progresismo llegara al gobierno del Uruguay", escribió Alberto Fernández en sus redes sociales. Y agregó: "Me sumo al pesar de ese pueblo que hoy lo llora y abrazo a sus seres queridos".

Por su parte, la vicepresidenta remarcó que la llegada de Tabaré Vázquez al poder en Uruguay "ayudó a consolidar el ideal de la Patria Grande" en la región. "Lamento mucho el fallecimiento del ex presidente de Uruguay Tabaré Vázquez. Su llegada a la presidencia de Uruguay, en representación del Frente Amplio, ayudó a consolidar el ideal de la Patria Grande. Mis condolencias para su familia y amigos", escribió en redes sociales la dos veces presidenta argentina.

También el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, expresó su "tristeza" por la muerte del dirigente político uruguayo.

"Tristeza por el fallecimiento de Tabaré Vázquez, referente de la integración y la solidaridad latinoamericana. Desde la Patria Grande acompañamos en el dolor al pueblo uruguayo", manifestó Cafiero.

Vázquez fue el primer candidato de la izquierda en llegar a la intendencia de Montevideo en 1989, y a la presidencia -tras dos intentos fallidos- en 2005, rompiendo con la hegemonía de los tradicionales Partido Colorado y Partido Nacional.

La semana pasada fue estabilizado de emergencia tras padecer una "trombosis profunda del miembro inferior izquierdo" relacionada con el cáncer, según explicó su hijo Álvaro.

El tumor le había sido diagnosticado en agosto de 2019, cuando aún estaba en el Gobierno, y en septiembre comenzó un programa de radioterapia y radiocirugía para combatir la enfermedad, que en principio había culminado con éxito pero aún se encontraba en etapa de evaluación.



MACRI Y LARRETA

El ex presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también lamentaron la muerte del ex mandatario uruguayo Tabaré Vázquez a los 80 años. "Tuve la suerte de disfrutar la relación con el ex presidente Tabaré Vázquez. Se fue un caballero de la política, un dirigente honesto con sentido común que fortaleció los lazos con Argentina y el Mercosur. Mi respeto a su memoria y mi afecto para su familia y el pueblo uruguayo", manifestó Macri en redes sociales.

Rodríguez Larreta, por su parte, escribió: "Acompaño a la familia de Tabaré Vázquez y a todo el pueblo uruguayo en este momento. Lamento la pérdida de quien fue un gran dirigente de América Latina". También expresó sus condolencias el vicejefe de Gobierno porteño a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, quien publicó en sus redes sociales su "profundio dolor" por el deceso del ex mandatario uruguayo.

"Lamento con profundo dolor el fallecimiento de Tabaré Vázquez, un gran referente de la democracia y de la historia de nuestro hermano pueblo uruguayo. Mis condolencias a su familia, seres queridos y compañeros de ruta política. Que descanse en paz", indicó Santilli.

En tanto, la ex diputada nacional y referente de Juntos por el Cambio Elisa Carrió lamentó la muerte del ex jefe de Estado uruguayo al señalar: "Falleció Tabaré Vásquez, gran Presidente uruguayo; mis condolencias a su familia, compañeros y amigos y a todo el pueblo uruguayo".

Por último, el senador nacional Martín Lousteau también aprovechó las redes sociales y escribió: "Se fue Tabaré Vázquez, un líder que abrazó la gestión y la política desde el diálogo y la decencia. Como intendente de Montevideo y luego Presidente de Uruguay nos enseñó el cuidado de la salud pública y el trabajo por fortalecer la región. Acompaño a sus familiares y compañeros".

Vázquez, quien fue dos veces presidente de Uruguay, murió esta madrugada a los 80 años de edad a causa de un cáncer que lo aquejaba desde el 2019.