Ogier tiene servido el título Deportes 06 de diciembre de 2020 Redacción Por RALLY MUNDIAL

FOTO ARCHIVO S. OGIER

Ante el abandono de su compañero Elfyn Evans, el francés Sèbastien Ogier se encamina al festejo de su séptima corona de Rally Mundial, con el Toyota Yaris. "Lo siento mucho por Elfyn. ¡Fue increíble! Se salieron en una curva, no había nada que pudiéramos hacer, fue como rodar sobre hielo. Considerando lo que nos espera, esto no ha terminado. Todavía tenemos que llegar al final y es un desafío muy grande", manifestó Sèbastien Ogier, al concluir el tramo 11 del Rally de Monza, en donde comenzó a festejar junto a Julién Ingrassia, su navegante en el Toyota Yaris, el séptimo título mundial de rally, ante el abandono de su compañero Elfyn Evans.

Quien había llegado a esta última fecha del certamen 2020, Evans, quien es navegado por Scott Martin, se salió del camino debido a las condiciones dificiles del tramo de 11.09 kilómetros, en Gerosa, que estaba cubierto de nieve, y con ello Ogier pasó a encabezar sólidamente el clasificador de la competencia y podría celebrar su nueva corona, este domingo.

"Las posibilidades de campeonato son bastante escasas ahora y lo siento por el equipo Toyota Gazoo Racing, ya que también hemos hecho mella en sus esperanzas de título. Sabíamos de un cambio de superficie bajo la nieve, pero no anticipábamos un cambio tan grande en los niveles de agarre", sostuvo Evans.

La nieve incidió en el desarrollo de esta jornada con otros dos incidentes, en el tramo 10. Primero, con Gus Greensmith quien a 3 kilómetros del final del sector golpeó con su Ford Fiesta contra una barrera y rebotó en la camino en una roca, y volcar.

Minutos después, y en el mismo lugar, el Hyundai i20 de Ole Christian Veiby también tuvo un incidente similar. Todos los tripulantes salieron ilesos.

Al cabo de la segunda jornada de la últlma fecha del WRC 2020, Ogier está encabezando con una ventaja de 17s8 sobre el español Dani Sordó y por 22s1 sobre el campeón saliente, Ott Tänak, ambos pilotos de Hyundai. El cuarto es Esapekka Lappi (Ford Fiesta), a 38s2, y Kalle Rovanpera (Toyota) a más de 1m10s.

Este domingo se disputará la última jornada del Campeonato Mundial de Rally 2020, con tres pruebas especiales. La etapa se iniciará a las 3.48 de Argentina, con el especial en el Autódromo de Monza de 13,43 kilómetros; luego se harán dos pasadas por el tramo de Serraglio, a las 6.08 y 8.18, siendo esta última el "Power Stage".