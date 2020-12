Va por la recuperación Deportes 06 de diciembre de 2020 Redacción Por BASQUETBOL

Libertad de Sunchales volverá a presentarse este domingo por la Liga Nacional de Básquetbol. El equipo dirigido por Sebastián Saborido enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, a las 11 de la mañana en uno de los partidos programados en el estadio "Héctor Etchart" de Ferro Carril Oeste.

Los Tigres vienen de perder de forma abultada ante Quimsa de Santiago del Estero e intentarán reponerse para ir despegando de los últimos puestos de la tabla de posiciones.

Cabe acotar, no obstante, que Quimsa es uno de los candidatos y lo ratificó ayer con un valioso triunfo. La Fusión derrotó por 73-64 a Boca Juniors en el único partido de la jornada de este sábado, el cual contó con televisación en vivo de TyC Sports. Fue la octava victoria de esta temporada para el elenco santiagueño.

Diamon Simpson fue la máxima figura del partido tras firmar una planilla con 17 puntos y 10 rebotes (28 de valoración). También hay que destacar el trabajo de Mauro Cosolito (9 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias), Trevor Gaskins (13 puntos) y Alejandro Diez (12 tantos).

En Boca, hubo tres jugadores entre los más sobresalientes: Tavario Miller (17 puntos y 9 rebotes), Adrián Boccia (11 tantos y 4 rebotes) y Leonel Schattmann (13 unidades).

Hoy también jugarán: a las 14 Instituto - Argentino de Junín; Olímpico - Hispano y Comunicaciones - Platense; a las 19 La Unión - San Martín de Corrientes y Oberá - Bahía Basket; a las 21.30 Regatas - Obras y Atenas - Ferro. Además del estadio de Ferro, se está jugando (sin público) en el Templo del Rock, de Obras Sanitarias.



SOLUCION EN SAN LORENZO

Hoy, en su enfrentamiento ante La Unión (no se sabe para el martes ante Regatas), no estarán, pero ya comenzó el proceso de retorno de Nicolás Aguirre y "Faca" Piñero en San Lorenzo, que estaban en sus hogares y se sumarán hoy al equipo. Recordemos que el problema era una deuda pendiente de la 2019/20, solucionada ayer, lo mismo que el tema con el BAT de FIBA, que impedía la habilitación de Nicolás Romano para ser incorporado al equipo.

Además, se canceló parte de la deuda con el equipo actual, correspondiente a esta temporada.



LE SIGUE COSTANDO A HERNANDEZ

El Zaragoza, equipo dirigido por Sergio Hernández, tuvo otro partido peleado hasta la última pelota, pero salió derrotado ante el Juventud por la Liga ACB de España, por 88 a 81. Nicolás Brussino anotó 2 puntos.