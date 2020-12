Con otro empate, Los Pumas segundos Deportes 06 de diciembre de 2020 Redacción Por El seleccionado argentino volvió a empatar con Australia, esta vez 16 a 16 y por diferencia de tantos dejaron a los locales en el último puesto. Mayco Vivas jugó la parte final del encuentro.

FOTO AUSTRALIAN RUGBY A POCO DE ENTRAR./ Mayco Vivas queda observando el festejo de Hooper tras el único try australiano. FOTO NA POTENTE./ Marcos Kremer en uno de los ataques argentinos.

Tras una semana de polémica y controversias, la Selección argentina de rugby, Los Pumas, empataron ayer con Australia 16 a 16, y terminaron segundos en el torneo Tres Naciones, en un hecho histórico. El rafaelino Mayco Vivas disputó los últimos 16 minutos del encuentro, ingresando por Nahuel Tetaz Chaparro en la primera línea, para aportar su habitual faceta de tackleador en un momento donde el equipo argentino sostenía el embate de los locales, aunque también padeció alguna penalidad en el scrum.

En el primer tiempo Los Pumas se fueron al descanso con una ventaja de 13 a 6, en gran medida por el try marcado por Bautista Delguy, en el partido disputado en Sydney ante una lluvia incesante. Con este resultado el campeón del torneo fue Nueva Zelanda con 11 puntos, seguidos por Argentina y Australia, con 8, pero Los Pumas terminaron segundos por haber perdido por menos puntos con los All Blacks (38-0), dado que los Wallabies habían caído 43-5.

El hecho más trascendente del certamen, para Los Pumas, fue el triunfo 25-15 sobre Nueva Zelanda, el primero en la larga historia del rugby argentino.

Luego de la semana atravesada por la polémica por las sanciones a Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino, por unos viejos tuits xenófobos y racistas, el head coach Mario Ledesma no los incluyó ante el equipo australiano. En ese sentido ante los Wallabies, Los Pumas utilizaron la camiseta alternativa -azul- y mostraron un parche sobre el brazo izquierdo con el característico número 10, símbolo de la carrera deportiva de Diego Maradona.

Cabe recordar que en este torneo no participó Sudáfrica, debido a la pandemia de coronavirus, y el mismo se realizó íntegramente en Australia, cuando en general suele hacerse con partidos de ida y vuelta. Los Pumas tuvieron este año sólo cuatro partidos, debido al parate de la actividad por el Covid-19, y el objetivo del cuerpo técnico tiene que ver con el Mundial en Francia 2023.



BAJO LA LLUVIA

El partido se hizo por demás complicado debido a la intensa lluvia que se abatió sobre el estadio australiano, pero el equipo albiceleste logró estar siempre "en partido" y tacleó 135 veces, mientras que los Wallabies solo 34. Sin embargo el déficit argentino fueron la cantidad de penales otorgados, 14 contra 8 de los locales, pero además los locales siempre jugaron mejor los scum y los line, formaciones en las que Los Pumas se mostraron inferiores.

El try de Delguy surgió de un muy buen maul encabezado por Santiago Montoya, que luego continuó Felipe Ezcurra, quien cedió a Delguy, y el wing logró una tremenda carrera para apoyar en el ingoal local.

En el segundo tiempo Australia fue en busca del empate de manera más agresiva y aprovechó errores de Los Pumas, que para esa altura ya no contaba con Nicolás Sánchez y sí con el tucumano Domingo Miotti. No obstante, Los Pumas no pudieron hacer valer la ventaja de contar durante media hora con un hombre de más, debido a la tarjeta roja que recibió Salakaia-Loto, ya que minutos más tarde Argentina perdió temporalmente Santiago Grondona.

Australia llegó al try más por intensidad que por juego, y tuvo una jugada para ganarlo en el final, pero al igual que hace dos semanas, el fullback Reece Hodge falló un penal.



SINTESIS

Australia 16 - Argentina 16. Estadio: Bankwest Stadium, Sydney. Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).

Australia: Reece Hodge; Tom Wright, Jordan Petaia, Hunter Paisami y Marika Koroibete; James O’Connor y Nic White; Harry Wilson, Michael Hooper (cap) y Ned Hanigan; Matt Philip y Rob Simmons; Allan Alaalatoa, Brandon Paenga-Amosa y Scott Sio. Entrenador: Dave Rennie.

Ingresaron: Folau Fainga a, Angus Bell, Taniela Tupou, Lukhan Salakaia-Loto, Rob Valetini, Jake Gordon, Irae Simone, Tom Banks.

Argentina: Santiago Carreras; Bautista Delguy, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente (cap) y Emiliano Boffelli; Nicolás Sánchez y Felipe Ezcurra; Rodrigo Bruni, Facundo Isa y Santiago Grondona; Marcos Kremer y Lucas Paulos; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Mario Ledesma.

Ingresaron: Mayco Vivas, Juan Pablo Zeiss, Lucas Paulos, Francisco Gorrissen, Gonzalo Bertranou, Domingo Miotti. Suplentes: José Luis González y Santiago Chocobares.

Tantos en el primer tiempo: 16m y 40m penales Hodge (AUS), 18m penal Sánchez (ARG), 30m penal Miotti (ARG), 35m try Delguy, convertido por Miotti (ARG). Amonestados: 15m Kremer (ARG), 27m Hooper (AUS).

Tantos en el segundo tiempo: 10m penal Hodge (AUS), 26m try Hooper, convertido por Hodge (AUS). 20m penal Miotti (ARG). Amonestado: 25m Paulos (ARG). Expulsado en el segundo tiempo: 10m Salakaia-Loto (AUS).