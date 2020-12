El equipo que probó Otta Deportes 06 de diciembre de 2020 Redacción Por En la práctica en el estadio, el técnico de la Crema paró un 11 pensando en el partido del lunes frente a Tigre. La idea es poner un equipo algo más ‘ofensivo’ del que fue a Riestra.

Walter Otta ya tiene en la cabeza el equipo de Atlético de Rafaela que saldrá a cancha en el Monumental ante Tigre, mañana a las 17.10hs, por la segunda fecha del torneo de Transición de la Primera Nacional.

La idea del entrenador es presentar un equipo más ‘ofensivo’ que el utilizado el pasado lunes ante el Deportivo Riestra, y es por eso que optaría por colocar a los dos ‘tanques’ en la ofensiva y correría a la banda derecha –algo que ya hizo y lo puede hacer sin inconvenientes- a Enzo Copetti. Lo probó en la práctica desarrollada en el estadio y lo tenía en mente desde el comienzo de semana. Arriba: el “Taca” Claudio Bieler y el “Colo” Germán Lesman.

De no mediar inconvenientes y si al cuerpo técnico le termina de convencer lo realizado en los entrenamientos, incluido el de hoy, el posible once titular para recibir al Matador sería con: Guillermo Sara; Lucas Blondel, Gastón Tellechea, Fernando Piñero, Ángelo Martino; Copetti, Emiliano Romero, Facundo Soloa, Matías Valdivia; Lesman y Bieler

Para la confirmación, como así también para saber el resto de los convocados, habrá que esperar hasta pasado el entrenamiento de este domingo. Atlético se prepara para debutar en casa en lo que será esta segunda presentación por la Zona Campeonato B del principal certamen de ascenso de nuestro país, torneo que tiene en juego dos plazas en la máxima categoría.



EL RIVAL VIENE DE GANAR

Tigre, en el debut de su entrenador Juan Carlos Blengio, viene de superar como visitante por 1-0 a San Martín de Tucumán, con gol de Sebastián Prediger.

En lo que respecta al equipo, aún no hubo confirmación del once titular. La buena noticia para el DT del Matador pasa por la recuperación de dos jugadores que estuvieron aislados por presentar síntomas relacionados al covid-19. Ellos son Nicolás Navarro y David Gallardo. Se realizaron los respectivos testeos y tras dar negativo, se sumaron a los entrenamientos.

Por su parte Digo Morales aún no estará a disposición ya que continúa con su recuperación de una distensión en el aductor derecho.

Para jugar en la Ciudadela, Tigre formó con. Gonzalo Marinelli; Facundo Giacopuzzi, Néstor Moiraghi, Abel Luciatti, Martín Galmarini; Sebastián Prediger, Cristian Zabala, Sebastian Prieto, Diego Becker; Pablo Magnín, Enzo Díaz.