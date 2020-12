Mentalidad digital, capacidad de aprendizaje y errar para innovar Suplemento Economía 06 de diciembre de 2020 Redacción Por LAS CLAVES DEL FUTURO DEL EMPLEO

La red de especialistas en reclutamiento líder en la región LATAM, Bumeran Selecta, presentó el evento online denominado “HR Future Today”. Bajo el lema “2020: el año que aceleramos el futuro”, se presentaron grandes speakers y paneles con profesionales del mundo de RRHH.

En un principio quien tuvo la palabra fue el host del evento, Alejandro Melamed, reconocido conferencista internacional y referente del futuro del trabajo. Melamed dió cuenta acerca de la importancia de poder repensar el “trabajo del futuro” para el área de Recursos Humanos y de qué manera habría que potenciar este compromiso: “El desafío laboral que tenemos es dar forma a la fuerza laboral. (...) Tenemos que tener mentalidad digital, darle un enfoque impecable al cliente, brindar tecnologías de avanzada”.

Melamed también brindó detalles acerca del trabajo que se viene y de cómo el mundo se debe ir forjando para ello: “Para el año 2025 se estima que se eliminarán 25 millones de puestos laborales. (...) La mejor noticia que tengo para traerles es que para el año 2025 se proyecta que emergerán 97 millones de nuevas oportunidades”.

¿Cuáles serán los grupos profesionales con mayor demanda en el futuro? Melamed declaró que las áreas: datos e inteligencia artificial, economía y cuidado, economía verde (que implica el cuidado del medioambiente), ingeniería e informática, personas y cultura, ventas y marketing y contenido, serán beneficiadas con perspectivas emergentes en los próximos años.

Quien también estuvo presente en el evento fue el tecnólogo y divulgador científico, Santiago Bilinkis, quien abordó los temas relacionados al futuro del trabajo post COVID-19 e hizo especial hincapié en el desafío de innovar tanto en la era digital y el aprendizaje, como también en la motivación y la capacidad de cambio en sociedad. “Hace 10 años se buscaba experiencia, conocimiento técnico y dedicación. (...) Se buscaban habilidades bien duras, bien orientadas a la tarea misma. (...) Lo que los especialistas están viendo es que se trata de pasar de un blanco fijo, a un blanco móvil. De un conjunto de habilidades estático a un conjunto de habilidades dinámico”, declaró.

Bilinkis puntualizó acerca del aprendizaje y de qué manera los seres humanos estamos configurados dentro de la era digital: “¿Cuánto de lo que nosotros sabemos está vencido? (...) Perdimos de vista la enorme cantidad de tiempo que dedicábamos cuando éramos jóvenes a aprender. Esto es producto de que nos criamos en un mundo que cambiaba lento. En un mundo que cambia cada vez más rápido, esta idea está siendo obsoleta. Dediquemos el 20% de tiempo del 100% de la vida: 1 día por semana dedicado a aprender de ahora y para siempre.”

Mariano Sigman, científico experto en neurociencia estuvo también presente como especialista y disertó acerca de la incertidumbre que envuelve al mundo laboral en medio de la pandemia. Hizo referencia a cómo la incertidumbre se transforma en incomodidad y en ella como motor de adrenalina para generar un cambio: “La capacidad de aprendizaje entre un adulto y un niño son similares. (...) Lo que es difícil para un adulto es cuando, para aprender algo, debe desaprender otras cosas. (...) Lo que cambia es la motivación para aprender.”

La incertidumbre laboral está acompañada por una falta de proyección a futuro y, en este sentido, Santiago Bilinkis aseguró: “Proyectar en este contexto de incertidumbre es realmente imposible. Yo creo que hoy en día es mucho más importante que ser preciso en las proyecciones, ir desarrollando capacidad para los fracasos. (...) No existe innovación sin fracaso. La clave para innovar es errar”. A su vez, reflexionó: “Ni las personas ni las organizaciones tuvimos tiempo de adaptarnos a este cambio. (...) El desafío que tenemos es, para mí, predecir menos y experimentar más”. En línea con este discurso, Sigman determinó que hay que aprender a vivir con la incertidumbre, ya que es fundamental para poder separar el devenir de la decisión y así lograr escindir también las cosas que una persona puede manejar de las que no se pueden manejar.



TRAMO FINAL

Por último, el evento “HR Future Today” concluyó con la participación de Nicolás Rocha acompañado por un panel de líderes de HR en la región: Erica Zamora, Vicepresidenta de Gente en Cervecería y Maltería Quilmes; Joan Eyzaguirre, Gerente Central de Gestión Humana en Tottus Perú; Javiera Ruiz Perez, Directora de HR en Despegar; Daniel Montalvo Figueroa, Vicepresidente de Recursos Humanos en Banco Diners Club del Ecuador; y Eliana Dionisio, Directora de Gente y Gestión en Cervecería Nacional.

Haciendo referencia a la selección de personal en este particular año de pandemia, Nicolás Rocha, Director Regional de Bumeran Selecta, afirmó: “Fue un año en el que hubo movimiento. (...) Dentro de lo que es Bumeran Selecta, en el período entre enero y octubre abrimos alrededor de 1.000 procesos. El primer lugar que hay que mencionar en donde hubo movimiento es en el área de tecnología. El 25% de las búsquedas que abrimos durante este período vinieron del área de tecnología”.

Javiera Ruiz Perez, Directora de HR en Despegar, brindó detalles acerca de la necesidad de cambio que tuvo la institución y cómo se encuentran en constante aprendizaje: “Hay que aprender, desaprender y aprender nuevamente constantemente”.

Por su parte, Daniel Montalvo Figueroa, Vicepresidente de Recursos Humanos en Banco Diners Club del Ecuador, también hizo hincapié en una faceta positiva de esta coyuntura: “Durante la pandemia se dió una depresión en el crecimiento de las compañías. (...) Cuando hay estas crisis, hay grandes oportunidades”.

Erica Zamora, Vicepresidenta de Gente en Cervecería y Maltería Quilmes, coincidió con Eyzaguirre y dijo: “En nuestra compañía nosotros seguimos apostando a este contexto. (....) Se aceleró la transformación digital de la compañía”.

Por su parte, Eliana Dionisio, Directora de Gente y Gestión en Cervecería Nacional, concluyó: “Yo creo que sea pandemia o fuera de una pandemia, lo que es importante para nuestra compañía son los principios que claramente están definidos dentro de la cultura que nos caracteriza. (....) Creo que esta pandemia nos puso a prueba a todos en tema de competencias”.