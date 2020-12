Trabajo remoto: el 65% de las empresas ya lo implementó o lo incorporará en 2021 Suplemento Economía 06 de diciembre de 2020 Redacción Por La implementación traerá aparejados mayores costos en infraestructura tecnológica y en equipamiento y gastos del personal.

GRAFICO FOP

La Fundación Observatorio Pyme (FOP) presentó el informe "Más allá de la pandemia, el trabajo remoto como nuevo paradigma" con estadísticas sobre lo que han realizado o proyectan hacer próximamente las empresas pequeñas y medianas en relación al teletrabajo. A partir de este estudio se puede planificar con mayores herramientas la organización interna del trabajo en el mundo de las empresas de menor dimensión, cuando la irrupción de la pandemia del Covid-19 ya ha producido cambios inesperados y de larga duración.

Entre las empresas de hasta 800 ocupados de todo el país -el conjunto de MiPyME y MEG (Medianas-Grandes, 251 a 800 ocupados)- el 65% adoptó trabajo remoto en forma total o parcial, ya sea antes o durante la pandemia, y/o prevé hacerlo en 2021. La información surge del sexto relevamiento realizado por FOP entre más de 1.300 empresas entre el 15 de septiembre y el 18 de octubre, bajo su Programa de Investigación Coronavirus: Impacto sobre las PyME, producción y empleo .

Un muy importante punto a destacar es cómo operan las condiciones pre-existentes a la pandemia y la pandemia en la adopción de trabajo remoto. Las estadísticas de FOP muestran que la previsión para 2021 se encuentra estrechamente asociada la situación de pandemia en que la gran mayoría de las empresas recurrió, en mayor o menor medida, a la modalidad de trabajo remoto para que su personal siguiera desarrollando sus funciones, directa o indirectamente vinculadas al proceso productivo. ¿Esto está influido por una previsión de nuevas restricciones durante el año próximo a causa de la pandemia? ¿Se trata de un cambio permanente a partir de la irrupción del Covid-19?

Luego, ese 65% de empresas que, en promedio, cuentan con posibilidad de implementación del trabajo remoto (todo trabajo desarrollado fuera de las instalaciones de las empresas) se distribuye diferentemente entre los distintos sectores, regiones y tamaños de firma.

A nivel sectorial, el 82% de las firmas de Servicios ya ha adoptado el trabajo remoto o bien lo adoptará durante el próximo año, mientras que en las actividades primarias y la construcción 49% y 55%, respectivamente, trabajan con la nueva modalidad o lo harán en el futuro próximo.

Regionalmente, AMBA y Centro presentan un 70% y 65% de empresas, respectivamente, que adoptaron o adoptarán trabajo remoto. Por el contrario, NEA presenta un 41% de sus firmas con personal desempeñándose bajo trabajo remoto hasta el momento o durante el próximo año, mientras que en el NOA esa difusión es del 51%.

A nivel dimensional, se aprecia la asociación positiva con la implementación de la nueva modalidad: entre las empresas medianas-grandes -251 a 800 ocupados- la difusión del trabajo remoto es 50% superior al extremo opuesto, las microempresas -menos de 10 ocupados-. No obstante, entre las firmas pequeñas -10 a 50 ocupados- la situación no es muy distinta a la de las micro. ¿Cómo se explican estas diferencias? ¿Cuáles son las perspectivas para cada sector, región y tamaño de firma?



IMPACTO EN COSTOS

Y GESTION INTERNA

Por su parte, la implementación de nuevas formas de trabajo nunca ha sido inocua sobre distintos aspectos de las empresas, como los costos y la gestión interna. Las estadísticas construidas por FOP a partir de los datos recogidos muestran algunos aspectos importantes.

En términos de costos, el impacto que mayor difusión alcanza (medido por % de empresas que lo prevén, entre aquellas que adoptaron o adoptarán trabajo remoto) es el mayor costo en infraestructura tecnológica, para un 36% de las firmas. Un 17% espera una reducción en los costos por alquileres inmobiliarios. No obstante, el 29% no considera que impactará de modo alguno sobre costos.

En términos de impacto en la gestión interna, los efectos más difundidos son la mayor planificación de actividades que requerirá la implementación de la nueva modalidad y que el desempeño del personal será evaluado más por objetivos que por horarios (56% y 51% de las empresas con adopción de trabajo remoto). En el otro extremo, que el nuevo paradigma se convierta en un obstáculo para la contratación de personal o que eleve el riesgo de conflicto laboral es una preocupación para menos del 15% de estas firmas.

El favorecimiento de la incorporación de personal de otras regiones es previsto por el 17%, una difusión similar a la que alcanzan tanto la disminución como el aumento de productividad.

Cabe destacar que la percepción de que la gestión interna no sufrirá cambio alguno es muy inferior a la ausencia de impacto en costos, ya que sólo un 8% de las firmas que adoptarán trabajo remoto no prevé impacto alguno (vs. 29% para costos). ¿Se diferencian estas previsiones por sector, localización geográfica y dimensión? ¿Existe espacio para intervenciones de política pública? ¿Cómo podría impactar la Ley de Teletrabajo aún no reglamentada?