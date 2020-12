Nueve meses después, volvió el fútbol amateur Locales 06 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Sábado de sol pleno. Viento agradable del sureste. Temperatura cercana a los 30°. La sucesión de lluvias del último mes mejoró la humedad de la tierra y con eso el césped de las canchas. Primer fin de semana en el que jugar a la pelota estaba autorizado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, más allá de algunas limitaciones. Desde marzo que no estaba permitido, más allá de que cientos desobedecieron y no pudieron dejar el hábito del picadito del fin de semana. Pero había tantísimos hombres y mujeres que hicieron caso a las prohibiciones y no se volvieron a poner los cortos hasta ayer. Por eso fue un día especial. Volvía el fútbol amateur, ese que moviliza a los amigos y los pone a correr -mucho o poco, eso no importa ahora- detrás de la pelota.

Nueve meses después, ni la GUR ni la Policía debían controlar los potreros de la ciudad. Había que llegar con barbijo y estampar el nombre en las planillas, tal como exigen los protocolos y el fútbol en tiempos de pandemia. Nadie se quejó. Se podía volver sin culpa, sin tratar de pasar desapercibidos para las autoridades.

Y precisamente fue la máxima autoridad de la Municipalidad de Rafaela la que compartió en redes sociales su alegría por volver a jugar con los amigos. Luis Castellano, el intendente, estaba feliz como un chico. "¡Después de tanto tiempo, volvimos a jugar a la pelota con amigos! Felices de reencontrarnos y poder disfrutar la tarde al aire libre. Todo el esfuerzo ciudadano valió la pena", afirmó en su Instagram, al costadito de una foto con una pechera roja.

De todos modos, fue una tarde de emociones encontradas. "Antes de empezar, recordamos a Alcides 'Látigo' Zurvera, compañero que nos dejó hace poco tiempo", agregó el Intendente en referencia al ex vicepresidente de la Sociedad Rural que durante tantos años se hacía cargo de uno de los arcos de ese grupo de amigos.

Más allá del permiso para jugar, Castellano advirtió que "esto no terminó y no podemos bajar la guardia, debemos seguir cuidándonos, respetando los protocolos sanitarios, para llegar a Navidad y fin de año de la mejor manera posible". Y finalizó con un"¡Depende de nosotros!".

La publicación cosechó numerosas adhesiones pero también razonables pedidos. Como el realizado por un rafaelino que solicitó al Intendente que "por favor autorice a que se pueda velar un familiar que muere. Aunque sea que se autorice a la familia. Es muy triste que no podamos estar con ellos las últimas horas". Y cerró lamentando que para la "diversión", en referencia al fútbol, se otorguen los permisos pero no para los velatorios.