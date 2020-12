Cambios en el gabinete para potenciar la comunicación y el entramado institucional Locales 06 de diciembre de 2020 Redacción Por En los últimos días el gabinete del intendente Luis Castellano incorporó a sus filas a Marcelo Lombardo en la secretaría de Gobierno y Participación, y creó la subsecretaría de Comunicación y Vinculación Institucional, a cargo del anterior secretario privado de Intendencia, Luis Kujawinski. La idea es fortalecer áreas claves de cara a un 2021 que tendrá muchos desafíos.

FOTO INSTAGRAM CODO A CODO. Marcelo Lombardo, Luis Castellano y Luis Kujawinski, el miércoles en Intendencia.

El 2020 sin lugar a dudas es un año que dejará en las diferentes actividades una reconversión en función del impacto que ha generado la pandemia, que llegó sin pedir permiso, y ha transformado las agendas tanto públicas como privadas y las de cada individuo en lo personal.

A nivel político no ha sido la excepción y en el ámbito local eso quedó plasmado con algunas fichas, -que de cara al 2021-, ha decidido mover el intendente Luis Castellano, nombrando a Marcelo Lombado, hombre del sindicalismo, como secretario de Gobierno y potenciando un área que había quedado relegada, como lo es la subsecretaría de Comunicación, a la que se le incorporó la vinculación institucional. Allí estará Luis Kujawinsli, hasta hace algunos días, secretario privado de intendencia.

“Es un área que tiene que ver con la comunicación y la vinculación institucional, algo que es transversal a toda la Municipalidad y básicamente a todos los órdenes de la vida; los vínculos y la comunicación tienen que ver con eso. La consigna del intendente fue poder trabajar articuladamente con todas las áreas, trabajar ordenadamente con los distintos planes y con los distintos vínculos que tiene cada uno de los secretarios, subsecretarios y encargados de áreas y poder trabajar de una manera más de vista al futuro. Este año fue complejo con lo que fue la pandemia; nosotros tuvimos que reinventarnos, buscar otro modo para comunicar, para relacionarnos”, sostuvo Kujawinski.

El flamante subsecretario explicó que “creamos distintas salas para poder hacer Zoom, para poder estar en contacto permanente con los vecinos, con las instituciones, con los medios; fue una época difícil para todos, en donde tuvimos que reinventarnos, por eso el intendente pensó en potenciar todas estas cuestiones relacionadas con la vinculación y la comunicación, viendo básicamente todo el trabajo que se ha hecho, que fue mucho y que fue bueno”.

El funcionario contó que “en estos 9 meses hemos tenido más de 300 comunicaciones vía virtual, esto sin contar lo que tiene que ver con el WhatsApp, con las videollamadas, con los contactos telefónicos que son habituales, pero en donde se multiplicaron porque era la única manera de poder seguir en contacto. El trabajo que se ha hecho de las distintas áreas de comunicación con un excelente trabajo, tanto de prensa como de diseño, de redes, de imprenta. La decisión, reitero, fue potenciar todo lo logrado, creando una subsecretaría, que tenga a su vez la vinculación institucional”.

“En todo este tiempo, nosotros teníamos que tomar decisiones que a veces no fueron gratas, porque la pandemia obligó a ciertas restricciones horarias, que también trajeron sus resultados positivos, pero cuando hubo cuestionamientos por cambios de horario y temas de circulación, era en el pico donde se registraron 170 casos por día y después hemos bajado, y hoy estamos en una situación mucho mejor; no quiere decir que el COVID no esté más presente, por eso tenemos que extremar los cuidados”, indicó Kujawinski.



AGUARDO POR UN 2021

CON MÁS POSIBILIDADES

El subsecretario de Comunicación y Vinculación Institucional se refirió a los desafíos para el próximo año y dijo: “La comunicación y la vinculación institucional es clave para la gestión del intendente Castellano y decidió profundizarla, de cara a un año que no sabemos cómo va a ser ;el 2020 teníamos un plan de trabajo y no lo pudimos aplicar, salvo los dos primeros de meses. Esperamos que el 2021 nos permita tener un poco más de posibilidades de salir a la calle, de estar en contacto con el vecino; el cara a cara que tanto nos gusta a los rafaelinos, no solamente quedarnos a través de una pantalla de televisión o de una computadora o de un celular”.

“Nosotros vamos a plantear todo lo que hagamos con transparencia y con honestidad como venimos haciendo. Lo cierto es que hoy las redes sociales implementaron un canal de comunicación directa y cada uno que publica algo en las redes sociales, ya sea en las personales o en la de alguna institución, también es un comunicador, es alguien que informa. Lamentablemente ha habido muchas fake news, que han complicado lo que tiene que ver con la comunicación. Vamos a seguir el mismo camino porque es un trabajo que estuvo bien hecho, pero en el que necesitamos profundizar y hay gente muy valiosa que trabaja en todas las áreas que yo mencioné”, finalizó.