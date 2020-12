"La presidenta del Concejo debe ser Alejandra Sagardoy"

Brenda Vimo que será propuesta por su bloque para ocupar la presidencia del Concejo, consideró que es momento de que una mujer ocupe ese lugar, luego de que en los 130 años del Cuerpo Legislativo eso no haya sucedido y señaló: “Quiénes estuvieron en todas las sesiones del Concejo y en todas las reuniones de comisión, si hay algo que yo desde lo personal y como mujer vengo defendiendo, es la necesidad y lo imperioso que es, que las instituciones municipales y el Estado empiecen a dar gestos concretos de perspectiva de género, lo planteamos cuando exigimos la ley de paridad. Hace 130 años que existe el Concejo y nunca hubo una mujer presidenta. Creo que este es el momento más allá de las posturas partidarias de dar un gesto político desde el Estado”.

Asimismo la concejal analizó que “hay una realidad y es que hoy sinceramente quiero -y lo vengo diciendo desde hace 10 meses-, que además de que se vote lo que es políticamente correcto respecto a perspectiva de género, me gustaría y la sociedad necesita gestos concretos. Alejandra Sagardoy es la persona indicada por varias razones, ya que hace más de veinte años que trabaja en el Concejo desde distintos lugares, tiene una gran perspectiva de género, representa a las mujeres y tienen experiencia en este trabajo. Es un reconocimiento y un derecho que debe tener y creo que las mujeres la necesitamos ahí. Insisto, es un gesto que esperamos y también creo que es importante que no sea de nuestro bloque, yo hace recién un año que estoy en el Concejo y no tengo la experiencia suficiente. Esto debe ser una política de Estado que exceda lo partidario y que hoy socialmente se requiere”, manifestó Vimo.

La edil oficialista destacó al argumentar su postura, que “Sagardoy es una mujer con muchos valores, con una lucha de muchos años, intachable, lo merece y es digna de ese lugar; por eso mi postura y que la defiendo desde que la conocí y desde que veo como trabaja”.