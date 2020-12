Justificación del ministro Moroni Nacionales 06 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El Gobierno consideró que el Aporte Solidario y Extraordinario es "un caso claro de justicia distributiva" en medio del "peor año de la historia económica argentina".

El oficialismo aprobó en el Senado el proyecto tras un debate de cinco horas en el que defendió el carácter excepcional del tributo y el objetivo de atender problemas económicos y sociales derivados de la pandemia.

Por su parte, la oposición sostuvo que "atenta contra la inversión" y anticipó que será judicializado.

"Al ayudar al presupuesto en general, ayuda a todas las políticas del Gobierno", consideró Claudio Moroni, el titular del Ministerio de Trabajo, al referirse a la iniciativa.

Para el funcionario nacional, es "un caso claro de justicia distributiva".

"Si no podemos generar algún aporte extraordinario de una pequeña porción de la población argentina que no tiene ningún tipo de problema económico, sino que tiene un grado de riqueza bastante diferente del resto de la población, en el peor año de la historia económica argentina, del peor desastre que se tenga memoria, no sé la justicia distributiva dónde está", enfatizó el titular de la cartera laboral.

El llamado "impuesto a la riqueza", impulsado por el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y su colega Carlos Heller, establece un aporte que deberán pagar las personas con patrimonios superiores a los 200 millones pesos, unas 11.855 personas según la última estimación de la AFIP.

En medio de fuertes críticas por parte de la oposición y el sector empresarial, el proyecto fue aprobado con 42 votos a favor y 26 en contra.