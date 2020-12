La dura fuerte crítica de la Unión Industrial Nacionales 06 de diciembre de 2020 Redacción Por APORTE SOLIDARIO Y EXTRAORDINARIO

FOTO ARCHIVO FUNES DE RIOJA. "Es un impuesto al patrimonio".

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El empresario Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), criticó el Aporte Solidario y Extraordinario por entender que es "un impuesto al patrimonio", mientras aseguró que lo que promoverá el crecimiento en la Argentina es el sector privado.

"El Gobierno sabrá lo que hace. Creemos que desalienta la inversión", enfatizó el empresario, también titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL).

En ese sentido, el industrial reiteró: "No estamos de acuerdo, claramente".

Según su consideración, la iniciativa del Frente de Todos constituye "un impuesto al patrimonio y no a la riqueza".

Funes de Rioja destacó que, pese a estar en contra del proyecto que ya es ley, la UIA "ha planteado alternativas respecto de lo que no debería computarse, así como también para los empresarios que inviertan en un plazo determinado".

"Lo que va a hacer crecer a la Argentina es el sector privado y lo que vemos en estos últimos años es que lo que ha crecido es el Estado y el empleo público en desmedro del empleo privado".

En declaraciones radiales, advirtió que "la otra realidad en materia de política fiscal es que ha crecido la informalidad; hoy tenemos más de 160 impuestos entre Nación, provincia y municipios".

"Con esta presión fiscal, el 30 por ciento del país paga impuestos y un 70 por ciento no lo hace", fustigó y advirtió que hay "informalidad que compite deslealmente".

El oficialismo aprobó el pasado viernes en el Senado la ley de Aporte Solidario y Extraordinario para personas con patrimonios desde los 200 millones de pesos, con el que se espera recaudar más de 300.000 millones de pesos.

La iniciativa establece que la alícuota a pagar irá del 2% al 3,5%, con un diferencial para los bienes declarados en el exterior, que consiste en que sus propietarios queden exentos del impuesto si deciden repatriar el 30% de esas tenencias.