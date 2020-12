Buscarán suspender las PASO Nacionales 06 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Un grupo de gobernadores que pide suspender las elecciones primarias (PASO) del año próximo tiene previsto reunirse el 11 de diciembre en la provincia de Chaco para fijar públicamente su reclamo con una muestra de unidad y músculo político.

El encuentro contará con la presencia de los gobernadores del norte del país para tratar una agenda regional, pero la eventual suspensión de las PASO será uno de los temas principales.

Así lo adelantó el gobernador riojano, Ricardo Quintela, quien indicó: "Posiblemente el 11 de diciembre tengamos una posición pública cuando nos reunamos en el Chaco diez provincias argentinas del norte, que incluye a dos de la oposición como Jujuy y Corrientes".

Quintela remarcó el argumento de sus pares para llevar adelante el reclamo, al subrayar que debido a la pandemia la gestión en cada provincia se centró "casi de manera exclusiva a preservar la vida y la salud de la gente" y "no se pudo aplicar un programa de gobierno que estaba prestablecido y que la gente votó".

La movida ya se venía armando desde que algunos gobernadores comenzaron a plantear públicamente la necesidad de cancelar las primarias, que en 2019 costaron poco más de 3.000 millones de pesos.



PROPUESTA DE OCAÑA

La diputada nacional Graciela Ocaña, de Juntos por el Cambio, consideró que las elecciones primarias (PASO) "deben realizare solo en aquellos distritos donde haya listas partidarias que compitan entre sí" y que si no las hay "no tiene sentido".

Si bien el reclamo surgió de una veintena de gobernadores, Ocaña dijo que le "llama la atención" el "interés del presidente Alberto Fernández por suspenderlas" y agregó: "No entiendo cuáles son sus razones".

"Es llamativo que se plantee en las puertas de un año electoral, es parte de la extorsión del Gobierno que hace con los gobernadores peronistas contra los distritos que no lo son, como hemos visto que hicieron contra la ciudad de Buenos Aires quitándole más del 10 por ciento su presupuesto", señaló.