"Antes de fin de año va a ser ley el aborto" Nacionales 06 de diciembre de 2020 Redacción Por DIPUTADA CECILIA MOREAU

FOTO ARCHIVO CECILIA MOREAU. Diputada del Frente de Todos.

BUENOS AIRES, 6 (NA). - La diputada nacional Cecilia Moreau, del Frente de Todos, sostuvo que "antes de fin de año va a ser ley el aborto", mientras la Cámara baja se prepara para la sesión del 10 de diciembre, cuando buscarán aprobar y girar al Senado el proyecto.

Moreau preside la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados y fue la encargada de coordinar el debate y las exposiciones de los especialistas invitados para hablar del tema.

"Antes de fin de año va a ser ley el aborto", confió la legisladora oficialista en declaraciones radiales, quien en los últimos días contó su experiencia personal y reveló que se practicó la interrupción del embarazo cuando tenía 16 años.

Al respecto, agregó: "No tenía decidido contar mi aborto, pasó. Tenía la necesidad de expresar un sentimiento que tiene que ver con mi experiencia personal. No quiero que otra persona pase lo que pasé yo".

Por otra parte, destacó que durante el tratamiento del tema en el plenario de comisiones donde le tocó estar al frente, "a diferencia de 2018, este debate fue mucho más respetuoso y menos violento".

"Está buenísimo que nos encontremos en las coincidencias y en las diferencias en un marco de convivencia", agregó la diputada.

Respecto de la sesión pautada para el 10 de diciembre, Moreau señaló que "el debate va a ser de manera presencial y virtual para aquellos que sean grupo de riesgo".

"Argentina pasó un año dificilísimo. Lo más cómodo hubiera sido no generar este debate. Agradezco que (el presidente) Alberto Fernández haya tomado la decisión política sin especular", afirmó.



LA VIOLENCIA

Una vecina del barrio Agronomía fue detenida ayer después de amenazar con una tijera a un grupo de militantes provida que realizaban un "escrache" frente a la casa de un diputado nacional.

Según informaron organizadores de la marcha a NA, el incidente se produjo frente al domicilio del legislador Alejandro García, del PRO, y la Policía intervino para llevarse aprehendida a la mujer después de que amenazara "de muerte" con una tijera a una de las manifestantes.

En ese momento, militantes provida estaban realizando un "escrache" con cánticos, bombos, redoblantes y bombas de estruendo frente a la casa del legislador, al considerar que el diputado nacional votará a favor del proyecto de ley que impulsa el Gobierno para despenalizar el aborto en la Argentina.

Durante la manifestación, los partidarios contra el aborto tildaron de "genocida" a García en un pasacalles que, según se informó a esta agencia, colgaron frente a su domicilio.

La movilización motivó un fuerte repudio de una docena de diputados que se solidarizaron a través de la red social Twitter con el legislador del PRO y que definieron a la marcha como un "acto de violencia".

Militantes provida, en tanto, rechazaron las críticas al señalar que "la violencia no radica en una manifestación -amparada por la Constitución Nacional- sino en el pretendido aborto que termina con la vida de un argentino inocente".