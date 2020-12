Se encuentra aislado el gobernador Kicillof Nacionales 06 de diciembre de 2020 Redacción Por POR SER CONTACTO ESTRECHO

FOTO ARCHIVO KICILLOF. Permanecerá aislado junto a su familia.

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, fue aislado ayer porque un colaborador suyo dio positivo de Covid-19.

Así lo confirmó el mismo Kicillof en su cuenta de la red social Twitter: "Acabo de enterarme de que un colaborador dio Covid positivo. Aunque cumplimos los protocolos, quedamos aislados con mi familia por ser yo contacto estrecho".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires agregó: "Cuando digo que la pandemia no terminó, me refiero precisamente a esto. Sigamos cuidándonos".

No es la primera vez que el mandatario provincial tuvo que aislarse durante la pandemia.

El mandatario aún no precisó cuándo se hisopará ni cómo transcurrirá su agenda política durante los próximos días.

En octubre pasado, Kicillof tuvo que cancelar una visita que tenía prevista a la localidad bonaerense de Carmen de Areco porque otro colaborador suyo había dado positivo.

También en abril, había sido aislado luego de inaugurar obras en el Hospital Belgrano de la ciudad de San Martín, porque allí unos 15 profesionales de la salud se habían contagiado de coronavirus y él había estado recorriendo las instalaciones de ese centro asistencial.