Empieza el 10 de enero y hay clásico de entrada Deportes 05 de diciembre de 2020 Redacción Por 9 de Julio y Ben Hur se medirán en el Germán Soltermam. Los 4 equipos de la provincia jugarán todos contra todos a dos ruedas y clasificará el primero.

FOTO ARCHIVO RECUERDO./ El último duelo entre ambos por torneos del Consejo Federal fue el 3 de marzo de 2019 e igualaron 3 a 3 en barrio Parque.

Se hizo esperar demasiado pero finalmente ayer se dio a conocer el Reglamento y el fixture del torneo Regional Amateur, que será edición 2021 retomando lo que quedó de 2020, con 67 equipos que pugnarán por 4 ascensos al Federal A.

La Región Litoral Sur, que abarca a los equipos de la Liga Rafaelina, tendrá dos zonas de cuatro equipos cada una, de acuerdo a cada provincia: Santa Fe y Entre Ríos. Los equipos de nuestra ciudad estarán entonces junto a ADIUR de Rosario y Atlético Carcarañá en la Zona 1. Jugarán todos contra todos, a dos ruedas, y clasificará solamente el primero, que luego jugará una final de Región a único partido con el primero de los entrerrianos (Atlético Paraná, Sp. Urquiza, Malvinas de Federal y Libertad de Concordia). Esa final será en la cancha del equipo que sacó mayor cantidad de puntos en la fase clasificatoria.

Como ya sucedió en casi todas las ediciones anteriores en que el León y el Lobo jugaron en los campeonatos del Consejo Federal, se enfrentarán en la fecha inicial. Un dato a tener en cuenta es que hay una fecha prevista en miércoles, para no extender demasiado el torneo porque el Consejo no quiere que dure más de dos meses o dos meses y medio, para que los cuatro ascendidos puedan sumarse luego al Federal A de 2021.

Sin embargo, cabe mencionar que en el Reglamento todavía no se aclaró cómo será el enfrentamiento Inter-Regiones para determinar justamente a los 4 clubes que conseguirán el ascenso.



EL FIXTURE

Primera fecha (domingo 10/1/2021): 9 de Julio vs. Ben Hur y ADIUR vs. A. Carcarañá.

Segunda fecha (sábado 16/1): A. Carcarañá vs. 9 de Julio y Ben Hur vs. ADIUR.

Tercera fecha (miércoles 20/1): 9 de Julio vs. ADIUR y A. Carcarañá vs. Ben Hur.

Cuarta fecha (domingo 24/1): Ben Hur vs. 9 de Julio y A. Carcarañá vs. ADIUR.

Quinta fecha (domingo 31/1): 9 de Julio vs. A. Carcarañá y ADIUR vs. Ben Hur.

Sexta fecha (domingo 7/2): ADIUR vs. 9 de Julio y Ben Hur vs. A. Carcarañá.



REGLAMENTO LITORAL SUR

Primera Ronda: está integrada por dos zonas de cuatro equipos cada una. Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede. Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer lugar de cada zona.

Segunda Ronda: Está integrada por los dos clubes provenientes de la Primera Ronda. Se disputará por el sistema de eliminación directa a un solo partido. Actuará de local el club que más puntos obtuvo en la Primera Ronda.

1) En caso de existir igualdad en puntos, se utilizará la siguiente metodología de desempate: a) Mayor diferencia de goles. b) Mayor cantidad de goles a favor. c) Mayor cantidad de goles a favor como visitante.- c) Sorteo.

El ganador clasifica a la Etapa Final. En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del Reglamento General de la AFA.