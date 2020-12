Hidrovía: convocan audiencia pública por la administración Locales 05 de diciembre de 2020 Redacción Por La misma será convocada por el Senado Nacional con la participación de todos los sectores y niveles gubernamentales, a partir de la aprobación de la iniciativa impulsada por la legisladora santafesina del Frente de Todos, María de los Ángeles Sacnun.

Por iniciativa de la senadora nacional por la provincia de Santa Fe, María de los Angeles Sacnun, la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado de la Nación, aprobó por unanimidad la convocatoria a una Audiencia Pública por la administración del sistema Hidrovía Paraguay-Paraná para el mes de febrero con la participación de todos los sectores y niveles gubernamentales, representantes del Movimiento Obrero Organizado y de la sociedad civil.

“Por la importancia trascendental que tiene la Hidrovía Paraguay-Paraná consideré necesario solicitar esta Audiencia Pública para generar esta plataforma de debate y diálogo respetuoso en torno a uno de los temas claves de la agenda de políticas Estado en la República Argentina”, destacó Sacnun.

“La provincia de Santa Fe tiene una posición estratégica en torno a la Hidrovía y lo que implica en términos de transporte. No solamente porque somos quienes representamos la cuarta parte de las exportaciones que se llevan adelante en el país, sino porque muchos de los puertos desde donde salen los productos hacia el Río Paraná y el resto de los ríos de la Hidrovía son santafesinos”.

La senadora nacional por el Frente de Todos afirmó también que “queremos ir hacia un modelo desde el punto de vista económico que genere empleo. No creemos que el modelo agroexportador sea un modelo en el que quepan los 45 millones de argentinos y argentinas. Hay que trabajar en un modelo industrial, que por supuesto sea sustentable en términos ambientales y de infraestructura que debe servir al sistema de transporte el cual debe formar parte de las políticas de Estado”.

“Celebramos la decisión política del presidente Alberto Fernández en cuanto a la presentación de la Administradora Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná y el Consejo Consultivo que tendrá sede en la ciudad de Rosario donde va a estar conformado no solamente por el Ministerio de Transporte de la Nación sino también por los sectores privados y vinculados al comercio de la Hidrovía como así también de los trabajadores y trabajadoras del Movimiento Obrero Organizado”, detalló Sacnun.

En el mismo sentido, la senadora destacó que “la Administradora Federal es fundamental para las provincias argentinas que forman parte y también para el resto de las provincias argentinas que podrán diseñar una política de Estado y de desarrollo de sus economías teniendo en cuenta la importancia superlativa de la Hidrovía Paraguay-Paraná en el marco de un proceso económico-político que estamos planteando desde el Estado argentino para la reconstrucción económico del país”.

La senadora destacó que para la audiencia pública se prevé la participación del Ministerio de Transporte de la Nación; la Subsecretaria de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante; la Dirección Nacional de Política Naviera y Portuaria y la Administración General de Puertos. También los distintos organismos de las provincias argentinas involucradas, fundamentalmente de la provincia de Santa Fe con sus distintos sectores ligados al desarrollo de la economía provincial, municipios agrupados en el Foro de Municipios Portuarios; como así también las Cámaras y Organizaciones Privadas del Sector del Comercio y la Industria; Organizaciones Sindicales y Gremiales ligados al dragado, la pesca y la cuestión portuaria y naval.