Agroquímicos: “el cuidado de la vida debe ser una prioridad” Locales 05 de diciembre de 2020 Redacción Por Así lo afirmó el concejal del PJ Juan Senn, luego de confirmarse los 1000 metros libres de fumigaciones en la localidad de Zenón Pereyra, a partir de un fallo judicial.

FOTO PRENSA CONCEJO CONCEJALES. Juan Senn habló sobre la iniciativa que presentó Brenda Vimo.

La Cámara Civil y Comercial de Santa Fe el 12 de junio de este año había dictado una sentencia prohibiendo las fumigaciones con agrotóxicos, protegiendo la vida y salud de las personas y de las generaciones futuras en la localidad de Zenón Pereyra, donde estableció los 1.000 metros libres de fumigaciones.

En Rafaela esta semana el bloque de concejales del PJ, ingresó formalmente un proyecto de Ordenanza donde propone también que la zona de exclusión esté en los 1.000 metros.

El concejal Juan Senn, al ser consultado dijo: “El cuidado de la vida debe ser una prioridad, y lamentablemente a donde no llega la política, llega la justicia. Soy partidario del consenso y el debate, por eso confío en que Rafaela va a tener una norma superadora.

En tanto la concejal Brenda Vimo, en sus redes sociales posteó: “Mi cara de felicidad cuando se confirman los 1000 metros libres de fumigaciones en la localidad de Zenon Pereyra. La Cámara Civil y Comercial de Santa Fe el 12.06.2020 dictó sentencia prohibiendo las fumigaciones con agrotóxicos, protegiendo la vida y salud de las personas y de las generaciones futuras. Resaltando que la demora legislativa en adecuar la normativa provincial sobre "fitosanitarios" es objetivamente injusta, lo que obliga a los tribunales a realizar el ajustamiento jurídico. Respecto del derecho a producir, remarco que existen numerosísimas experiencias de producción de alimentos sin el uso de agrotóxicos. Hoy la misma cámara denegó el recurso de inconstitucionalidad a la comuna de Zenón Pereyra, quedando firme la sentencia de presupuestos mínimos ambientales jurisdiccionales. Primera sentencia en la provincia que puede ser utilizada por todas las comunidades para peticionar ante sus autoridades el alejamiento de las fumigaciones. El espacio que se alejan las fumigaciones es el territorio que se recupera para la Pacha y garantiza la soberanía alimentaria”.



ELECCIONES DE AUTORIDADES

El próximo jueves en el Concejo Municipal, se producirá la renovación de autoridades, en donde en las últimas horas el secretario de Gobierno, Marcelo Lombardo, anticipó que el oficialismo propondrá que ese lugar sea ocupado por una mujer; el PJ tendrá como moción, a Brenda Vimo. Senn expresó al respecto que: “Es momento que una mujer presida el Concejo, ya que seguramente va a poder aportar nuevas ideas y así generar una impronta distinta a la que estamos acostumbrados. Y con esto no digo que sea mala la actual conducción, pero si no damos lugar a que una edil lo haga, no lo podremos saber”.



LA TRIBUTARIA

En cuanto a la votación que se produjo el último jueves de la Tributaria 2021, donde la oposición hizo uso de la mayoría automática y logró hacer primar su idea, el concejal justicialista manifestó: “Desde la tributaria tenemos la responsabilidad de equilibrar la capacidad de pago del contribuyente y la necesidad del Estado de contar con los recursos para dar respuestas a sus obligaciones. Coincido en que los bonos no hayan sido tenidos en cuenta, para ello desde el bloque también propusimos una alternativa, pero en tres meses con las paritarias se debería revisar nuevamente el cálculo, ya que no podemos desfinanciar el Estado al que le pedimos respuestas a los pedidos que nos hacen los vecinos. Debemos ser responsables y dejar el partidismo de lado”.