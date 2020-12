Una Navidad con buenos deseos Locales 05 de diciembre de 2020 Redacción Por “Navidad Mágica – Buenos deseos” es el nombre de la propuesta, que permitirá motivar y hacer vivir a los transeúntes una experiencia positiva en el centro.

El 2020 será un año que no olvidaremos. En los últimos 10 meses nos hemos quedado en casa, hemos suspendido proyectos y hemos priorizado cuidarnos a nosotros y a nuestros seres queridos. Se trató de un año con mucha incertidumbre y miedos, pero llega esta época del año y desde los Centros Comerciales a Cielo Abierto, empaparemos el centro con buenos deseos.

Navidad Mágica es el concepto que los CCCA adoptaron hace tres años para celebrar la Navidad. Años anteriores con duendes, premios y eventos especiales. En este 2020, “Navidad Mágica – Buenos deseos” es el nombre de la propuesta, que permitirá motivar y hacer vivir a los transeúntes una experiencia positiva en el centro. Durante el mes de diciembre, se armarán dos espacios con ornamentaciones navideñas para que las personas puedan tomarse fotos. Además, los niños podrán dejar sus cartas para Papá Noel en los buzones navideños, y participar de un sorteo especial.



EVENTO ESPECIAL:

¡COMPRAS NAVIDEÑAS!

El sábado 19 de diciembre, en Paseo del Centro se organizará una tarde de compras navideñas como evento especial para esperar la Navidad. Con el Bv. Santa Fe hecho peatonal, se espera pasar una jornada llena de magia y alegría en el centro rafaelino. Se contará con la presencia de los divertidos personajes navideños que nos acompañan cada año, los duendes; DJ en vivo; Artistas; Feria de Artesanos; Descuentos especiales.



SORTEOS

En los sectores navideños ubicados en cada paseo, habrá buzones para dejar la carta para Papá Noel. Es importante colocar datos de contacto (nombre, apellido, teléfono) porque las cartas participaran de importantes premios de los comercios. En el Instagram del Centro Comercial también se desarrollarán sorteos. Seguinos CCIRRRafaela y participa!

Los CCCA de Rafaela se sumarán a la “PROMOCION DE VENTAS NAVIDEÑAS 2020” propuesta por CAME y FE.CE.CO para estas fiestas. Es por ello que, durante el mes de diciembre los locales socios entregarán cupones para que sus clientes participen de grandes premios. Los mismos serán: una orden de compra por $10.000 y dos órdenes de compra por $5.000. La condición será que los ganadores, deberán consumir los premios en cualquiera de los locales comerciales socios de Paseo del Centro y Paseo Roca, adheridos a la campaña Navidad Mágica Buenos Deseos.

A la promoción ya han adherido más de 50 comercios de diferentes y variados rubros; tanto de Paseo del Centro, como de Paseo Roca, asociados o no a la institución. Dicha acción cuenta con el apoyo del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región y de la Municipalidad de Rafaela. Esta acción no tendrá costo para los comercios socios, y la inversión en la que incurrirán no socios será de $500. ¡Te invitamos a que te sumes a esta mágica campaña y vibremos positivo en esta Navidad!