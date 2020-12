Importante aporte económico de la provincia al CEF N° 53 Locales 05 de diciembre de 2020 Redacción Por Ayer por la mañana la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani, junto al senador Alcides Calvo, visitaron la institución y concretaron una entrega de $720.000 para poder poner los tensores del techo en el salón principal. Este es el tercer aporte en este semestre de 2020.

Ver galería 1 / 2 - FOTO PRENSA R. CRISTIANI EN EL CENTRO DE EDUCACION Nº 53. Cristiani y Calvo junto a la directora Carmen Vara, quien recibió el aporte. LA TERCERA DEL AÑO. La secretaria de Gestión Territorial Educativa recorrió nuevamente las instalaciones.

Durante la mañana de ayer, Rosario Cristiani, secretaria de Gestión Territorial Educativa, y el senador Alcides Calvo, recorrieron las instalaciones del Centro de Educación N° 53, donde fueron recibidos por la directora de la institución, la profesora Carmen Vara. Allí concretaron un aporte económico de $720.000.

Cristiani manifestó que “por tercera vez en este año estamos visitando el Centro de Educación Física N° 53 de la ciudad de Rafaela, nuestro nuestro querido CEF N° 53; donde hemos pasado por acá cuando éramos jóvenes y veníamos a hacer gimnasia o nos encontrábamos para los picnic; es un espacio querido por todos los rafaelinos. Estamos empeñados en trabajar junto con el Centro, hemos hecho ya tres aportes en lo que va en este segundo semestre: un aporte de $70.000, luego otro aporte de $70.000 para poder colocar las canaletas del techo de este estadio principal, el estadio de la ciudad al que todos queremos muchos, al que hay que cuidar mucho y que merece este aporte para poder tener un mantenimiento óptimo”.

“Este espacio es precioso, pero por su tamaño nos desafía permanentemente para que esté de la mejor manera. Hoy estamos trayendo $720.000 para poder poner los tensores de este parabólico, de este techo enorme y para poder corregir algunos elementos de filtración de agua. Es un compromiso que habíamos asumido en la primera visita, la directora nos hizo en ese momento un recorrido por todas las instalaciones donde pudimos ver cómo está progresando el CEF N°53, los problemas que tiene ahora en la pileta donde también vamos a estar apoyando con este tema. El Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, en la gestión de Adriana Cantero, está empeñado en poder recorrer cada espacio educativo y poder estar brindando a cada lugar los fondos necesarios, para poder contribuir a su mantenimiento y pensando en que cada niño, cada joven que transita por estos espacios tiene derecho a estar en el mejor lugar posible”, sostuvo Cristiani.



TRATAR DE MANTENER LAS

INSTITUCIONES Y SU VALOR SOCIAL

El senador Alcides Calvo destacó el acompañamiento que esta gestión provincial viene llevando a cabo con las instituciones y dijo que “no solo lo estamos haciendo aquí sino que lo venimos haciendo en todo el departamento, y la verdad que es un sinónimo de Estado presente y principalmente en este 2020 en materia sanitaria, pero también en materia educativa y en ese nivel la verdad que tengo una gran conformidad y alegría, porque realmente junto con estos recursos, la presencia de funcionarios provinciales, realmente nos permite tomar conocimiento de la realidad de la infraestructura educativa, de la realidad que que hoy puede tener el personal en este momento tan especial; de poder recorrer los espacios y yo creo que en este aspecto era una deuda que tenía la provincia, el Estado provincial con una institución tan señera como lo es el Centro de Educación Física de Rafaela”.

“Estamos cambiando la forma de trabajar y aquí hay un Estado que se preocupa por una decisión determinante del propio gobernador Omar Perotti que nos manifiesta y nos plantea que la educación es fundamental, como es fundamental a través de las distintas leyes que ha presentado, el tema de la conectividad, de las relaciones de las redes sociales y en ese aspecto nos pone muy contento que Rosario no pueda estar visitando aquí en su ciudad y tratando de llevar adelante esta actividad”, precisó el legislador. Y agregó: “Nosotros tenemos dos conceptos muy concretos: igualdad para todos en cuanto a recibir fondos, e integralidad, desde el sistema inicial, primario, secundario, terciario y universitario”.



UNA OBRA MUY POSTERGADA

La directora del CEF N°53 expresó su agradecimiento por el respaldo para que la institución se sostenga y avance y dijo: “Estoy muy agradecida por este aporte que se hizo. Hace muchos años que nosotros estamos tramitando este trabajo, que es la colocación de los tensores del gimnasio y ahora se nos dio. Realmente cuando asumí como directora, me acerqué a la Regional de Educación y empecé a tramitar un montón de cosas para nuestra institución que va a cumplir el año que viene sus 50 años y nos estamos preparando para ese gran acontecimiento. Cuando fui a la Regional, les conté toda la problemática que teníamos porque esta es una institución de muchos años y por suerte tuve el apoyo para que nos fueran dando no solamente para los tensores, sino que también arreglaron canaletas, los vestuarios de gimnasia y están arreglando la pileta que la tenemos rajada”, explicó.