Bajaron los contagios en Rafaela Locales 05 de diciembre de 2020 Redacción Por Luego de 3 días, ayer bajaron los casos en nuestra ciudad, al confirmarse 23 de los 972 que se dieron en el territorio. También bajaron los activos y los aislados, mientras que los decesos continúan siendo 102.

FOTO COMUNICACION SOCIAL RESUMEN. Los números actualizados de la pandemia en la ciudad.

Después de 3 días donde los contagios diarios fueron subiendo levemente (de 20 se pasó a 32, después a 38 y a 59 el jueves, la cifra más alta desde el 12 de noviembre) este viernes la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud de nuestro medio informó 23 infecciones de coronavirus para Rafaela, que suma un total de 5.033 desde el inicio de la pandemia, de los cuáles 304 permanecen activos, 8 menos que los mencionados en el informe anterior. A su vez, la cartera sanitaria local dio a conocer que son 889 los vecinos aislados (7 menos que el jueves) y 4.627 los pacientes recuperados, una cifra que también crece con el correr de los días, lo que no deje de ser una buena noticia. Mientras que ayer, el dato positivo fue que no hubo que lamentar nuevas víctimas fatales, manteniéndose en 102 los decesos de ciudadanos rafaelinos. Mientras tanto, en relación a la situación de las camas ocupadas del Hospital "Jaime Ferré", hay 11 pacientes Covid-19 positivos en sala general y 1 paciente sospechoso, y en unidad de terapia intensiva se encuentran 20 pacientes Covid-19 positivos, 19 de ellos con asistencia mecánica respiratoria.

Por su parte, el Ministerio de Salud de la Provincia confirmó en las últimas 24 horas otros 972 (alrededor de 400 menos que el jueves y similares a los mencionados el pasado domingo) nuevos casos de coronavirus en el territorio, que así acumula 152.607, de los cuáles 30.665 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 121.942 por laboratorio.

En este sentido, Rosario registró 266 contagios de Covid-19, una cantidad similar a los días hábiles de la últimas semanas. Estas cifras también demuestran que se sigue amesetando la curva de contagios, pero con valores todavía altos. Con estos registros, los infectados en la ciudad desde el comienzo de la pandemia ascienden a 61.986 casos, alrededor del 43% de los casos totales de la provincia (había llegado a ser del 55%). En tanto, la ciudad de Santa Fe sigue entregando un número alto de casos nuevos de coronavirus con los 184 contagios reportados ayer, lo que hace un total de 18.023.También informaron un número importante de casos las siguientes localidades: 32 de Tostado; 29 de Santo Tomé; 28 de Granadero Biagorria; 24 de Villa Gobernador Gálvez; 18 de San Jorge; 17 de Villa Constitución; 16 de Firmat; 11 de Coronda, San Justo y Sauce Viejo; 10 de El Trébol, Reconquista y San Genaro y 9 de Esperanza, entre las más afectadas del día. En relación a las localidades del Departamento Castellanos, se mencionaron 8 en Sunchales, 3 en San Vicente, 2 en Humberto Primo, María Juana, Ramona y Vila y 1 en Estación Clucellas y Eusebia y Carolina, mientras que en las localidades cercanas a nuestra ciudad de otras jurisdicciones, hubo 3 en Santa Clara de Buena Vista, 2 en Elisa y 1 en Humboldt; 6 en San Guillermo, 5 en Ceres y 3 en Moisés Ville y San Cristóbal y 5 en Sastre, 2 en San Martín de las Escobas y 1 en Carlos Pellegrini.

No obstante, hay un total de 11.222 pacientes activos y 139.056 recuperados; 141 personas internadas en Unidad de Terapia Intensiva en hospitales provinciales, 10 de las cuales reciben asistencias mecánica respiratoria y 316 en sala general, mientras que en la provincia se registraron 278.324 notificaciones de las cuales 107.902 fueron descartadas.



14 MUERTES

Por último, anoche se informa el fallecimiento de catorce 14) personas con COVID-19 en el territorio: 14 pacientes (67 años, 82 años, 83 años, 2 de 84 años, 2 de 86 años, 3 de 88 años, 89 años, 90 años, 93 años y 98 años) con residencia en la ciudad de Rosario. Hasta la fecha se registran un total de 2.329 fallecidos en la provincia.