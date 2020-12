Se acelera el rebrote Editorial 05 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La pandemia de COVID-19 es una historia que comenzó a escribirse hace un año, pero ya dejó varios capítulos, en los que se alternaron las noticias que preocuparon al mundo entero con otras alentadoras en otros momentos.

Los expertos siempre advirtieron de un posible rebrote, aunque no todos le dieron importancia a esas noticias, que recorrieron todo el planeta en los últimos meses.

Hoy, las estadísticas son tan alarmante que dan cuenta de más de 1,5 millones de muertos en el mundo y que la enfermedad se está acelerando en Estados Unidos y en Brasil, mientras que en varios países se están preparando de manera acelerada los planes de vacunación masiva.

Desde que la pandemia fue detectada en China, en diciembre de 2019, ya se han registrado más de 65 millones de casos, de acuerdo con el último recuento de diferentes agencias y en particular de la Universidad John Hopkins, de los Estados Unidos.

Desde el pasado 24 de noviembre, hace solamente 10 días se reportaron unas 10.000 muertes por día en el planeta, un nivel nunca antes alcanzado.

Estados Unidos, el país más afectado con 276 mil fallecidos por Covid-19, registró el jueves más de 210.000 contagios en un solo día, un récord absoluto desde el inicio de la pandemia, según la Universidad John Hopkins, que tiene su sede en Washington.

En el estado de California "las internaciones aumentaron un 86% en los últimos 14 días", dijo el gobernador Gavin Newsom, al anunciar que "se prohibirán reuniones y actividades no esenciales para evitar saturar los hospitales".

Los responsables de salud de Estados Unidos advirtieron que los viajes de millones de compatriotas por el Día de Acción de Gracias hace una semana podrían causar "un brote que se sume al brote", según el inmunólogo Anthony Fauci.

Brasil, en tanto, con 212 millones de habitantes, registró en las últimas 24 horas más de 700 muertos en un día por primera vez desde mediados de noviembre, para superar la barrera de los 175.000 decesos, según datos oficiales.

"Probablemente el aumento continúe y se intensifique durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Tendremos un diciembre complicado, pero enero, claramente, será peor", consideró ayer, en declaraciones a la prensa, el infectólogo Julio Croda, de la Universidad de Mato Grosso do Sul.

Por su parte, el estado de Sao Paulo retrocedió la semana pasada su proceso de flexibilización, al tiempo que un comité científico recomendó que en Rio de Janeiro se cierren todas las escuelas y la permanencia en las playas.

Sin embargo, el presidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro, cuestiona desde el comienzo de la pandemia las acciones preventivas a raíz de su impacto en la economía.

México, un país con 128 millones de habitantes, también tiene más de un millón de casos confirmados y poco más de 107.000 muertes y las hospitalizaciones siguen aumentando en la capital.

Panamá, que suma 171.219 casos y 3.141 muertes, con poco más de cuatro millones de habitantes, desde hace seis meses tiene el mayor número de contagios de Centroamérica.

Ante la emergencia, el gobierno panameño aceleró las licitaciones para poder utilizar pronto la Ciudad de la Salud, un complejo hospitalario cuyas obras, salpicadas por presunta corrupción, fueron paralizadas en el año 2015.

En el continente europeo, el Reino Unido superó la barrera de 60.000 muertos y el gobierno anunció el inicio de la vacunación la semana próxima para los residentes y el personal de los geriátricos.

Por otra parte, el presidente ruso Vladimir Putin pidió que "las vacunas sean gratuitas, a gran escala y se apliquen desde la próxima semana".

La vacuna Sputnik V, desarrollada por el centro de investigación Gamaleia de Moscú, está en la tercera y última fase de los ensayos clínicos en los que participan unos 40.000 voluntarios.

En otros países de Europa hay situaciones dispares, ya que mientras en Italia se registró un récord de casi mil muertes en 24 horas y el gobierno endureció las condiciones de desplazamiento interno para las fiestas de fin de año, en otra nación, como Francia, la situación es más alentadora, porque se puede ver, claramente, el descenso en el número de pacientes que están en cuidados intensivos.

El primer ministro galo, Jean Castex, en una declaración que fue emitida por la televisión nacional, aseguró que "la vacunación será gratuita para todos".

Mientras que en la República Checa, las tiendas, restaurantes y museos reabrieron esta semana, en Grecia el confinamiento se prolongará por una semana más, pues las tasas de contagios son elevadas, según expresaron las autoridades sanitarias.

Suecia, que decidió cerrar sus escuelas secundarias durante un mes, ve cómo la segunda ola de la epidemia está en su punto culminante. El panorama es muy complejo y las cifras del rebrote siguen obligando al mundo a no relajarse.