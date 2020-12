Biden pedirá que usen mascarillas por 100 días Notas de Opinión 05 de diciembre de 2020 Redacción Por En cuanto a la vacuna contra el coronavirus, Biden dijo que "con gusto" se inocularía en público para atenuar cualquier preocupación sobre la eficacia y la seguridad de la vacuna.

FOTO AFP JOE BIDEN. El presidente electo pedirá el uso de mascarilla por 100 días.

Joe Biden informó que les pedirá a los estadounidenses comprometerse a usar mascarilla durante 100 días en una de sus primeras acciones como Presidente, absteniéndose de emitir una orden a nivel nacional de la que habló antes para detener al coronavirus.

La medida representa un cambio notable respecto al presidente Donald Trump, cuyo escepticismo respecto al uso de mascarillas contribuyó a la politización del asunto.

Eso hizo que muchas personas se rehusaran a implementar una práctica que, de acuerdo a los expertos de la salud, es una de las maneras más sencillas para controlar la pandemia, que cobró la vida de más de 275.000 estadounidenses.

El Presidente electo enfatizó frecuentemente el uso de mascarillas como un "deber patriótico", y durante su campaña insinuó la posibilidad de ordenar su uso a nivel nacional, aunque posteriormente reconoció que hacer respetar el mandato estaría más allá de la capacidad del Presidente.

En una entrevista, Biden dijo que les hará la solicitud a los estadounidenses durante su investidura, el próximo 20 de enero.

"En el primer día que tome posesión, le pediré a la gente que use mascarilla por 100 días. Sólo 100 días de mascarilla; no para siempre, sólo 100 días. Y creo que veremos una importante reducción en el virus", indicó Biden.

El demócrata dijo que le pidió al doctor Anthony Fauci que permanezca en su gobierno "exactamente en el mismo puesto que ha tenido durante los últimos presidentes", como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

El Presidente electo comentó que le solicitó a Fauci ser "un alto asesor médico" y formar parte de su equipo de combate contra el COVID-19.

En cuanto a la vacuna contra el coronavirus, Biden dijo que "con gusto" se inocularía en público para atenuar cualquier preocupación sobre la eficacia y la seguridad de la vacuna.

Tres anteriores presidentes -Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton- también aseguraron que se vacunarían en eventos públicos para mostrar a la ciudadanía que es una práctica segura.

"La gente perdió fe en la capacidad de funcionamiento de la vacuna”, admitió Biden, quien agregó que "es importante lo que puedan hacer un Presidente y un Vicepresidente".

En esa misma entrevista, Biden también se refirió a los reportes de que Trump está sopesando la posibilidad de otorgar indultos para sí mismo y sus allegados. "Me preocupa sobre el tipo de precedente que sentaría y la manera en que nos ve el resto del mundo como una nación de leyes y de justicia", comentó.

Biden se comprometió a que su Departamento de Justicia "operará de manera independiente y quien sea que elija para estar al frente de esa agencia tendrá la capacidad independiente para decidir a quién se investiga".

"En nuestro gobierno no se verán ese tipo de posturas acerca de los indultos, ni tampoco hacer política a través de tuits”, afirmó.

La vicepresidenta electa, Kamala Harris, reconoció que cualquier decisión que provenga del Departamento del Justicia "debe basarse en hechos, debe basarse en la ley; no debería estar influenciada por la política".